מרגש: החרדים נתנו ליוסי דגן להשיא משואה. צפו

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, נבחר להשיא משואה במיזם המרגש של 'כיכר השבת'. בפתח דבריו שיתף דגן בהתרגשותו כמי שזכה לחזור עם משפחתו ליישוב שא-נור אחרי 21 שנה, שפונה בתוכנית ההתנתקות. "אני עומד כאן היום נרגש ומכריז קבל עם ועולם - שבנו הביתה אל ארצנו, משם ניסו לגדוע את חיינו. אנחנו חוזרים".

עוד הוסיף דגן: "במקום שבו חולל שם שמיים, אנו מוסיפים קידוש השם; במקום שבו נגדעו חיים, אנחנו מוסיפים חיים".

דגן ניצל את הבמה כדי לומר את דעתו בעניין החזרה לשומרון, וטען כי יש ליישב את כל יהודה ושומרון, במיוחד לאור אירועי ה-7 באוקטובר. הוא הצהיר כי היעד המרכזי הוא הבאת מיליון בני אדם לשומרון והחלת ריבונות מלאה על יהודה ושומרון.

"רק כך נבטיח את ניצחון הרוח, את ביטחון מדינת ישראל ואת עתידו של העם היהודי בארצו", הדגיש.

בשיאו של הטקס, בחר דגן להקדיש את המשואה לשורה של שותפים לדרך: לומדי התורה ושומרי המצוות, חלוצי ההתיישבות השבים לצפון השומרון ומיישבים כל רגב אדמה, לכבוד חיילי צה"ל וכוחות חיי הביטחון השומרים על חומות המדינה, ולכבוד כל יהודי באשר הוא וכל אדם השותף במשימת בניין ארץ ישראל.

דגן חתם את דבריו בתפילה להמשך בניין הארץ "לתפארת מדינת ישראל".



