סגירת מעגל

אחרי שאיים על הכוחות בעזה: צה"ל חיסל מחבל שפשט לניר עוז

בצה"ל אישרו כי חיסלו את חמיס מחמד חמיס קצאץ, אשר פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר. המחבל חוסל אחרי שפעל סמוך לקו הצהוב ואיים על כוחות צה״ל הפועלים ברצועת עזה