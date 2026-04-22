אחרי שאיים על הכוחות בעזה: צה"ל חיסל מחבל שפשט לניר עוז

בצה"ל אישרו כי חיסלו את חמיס מחמד חמיס קצאץ, אשר פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר. המחבל חוסל אחרי שפעל סמוך לקו הצהוב ואיים על כוחות צה״ל הפועלים ברצועת עזה

ה' אייר התשפ"ו
המחבל שחוסל צילום: דובר צה"ל

הפרה של הפסקת האש בעזה: כוחות אוגדת עזה (143) בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (שלישי) מחבל שפעל בסמוך לקו הצהוב והתקרב למרחב בו פועלים כוחות צה״ל בדרום הרצועה, באופן שהיווה איום מיידי. לאחר פיענוח מודיעיני, צה"ל ושב"כ אישרו כעת כי בתקיפה חוסל המחבל חמיס מחמד חמיס קצאץ - שפשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ב-7 באוקטובר.

צפו בתיעוד החיסול:

(צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי "בעת האחרונה, המחבל הוביל באופן שיטתי מחבלים נוספים למרחב הקו הצהוב כדי לקדם מתווים לפגיעה בכוחות צה״ל, ולאורך המלחמה הוביל מתווי טרור נוספים נגד כוחותינו ואזרחי מדינת ישראל". 

עוד נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

חיסול ה-7 באוקטובר חמיס מחמד חמיס קצאץ רצועת עזה

