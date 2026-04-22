שב"כ בתגובה לסערה: "לא נשקפה סכנה לראש הממשלה"

שירות הביטחון הכללי התייחס היום (רביעי) לתקרית שארעה אמש בטקס המשואות, לאחר שבזמן נאום הרב זרביב, המצלמה התמקדה באדם שישב בקהל ונראה בזהות כמעט מוחלטת לראשון לציון, אולם מדובר באדם אחר לחלוטין.

למעשה, מדובר באייל ציונוב, דמות שהפכה לאחרונה לוויראלית ברשתות החברתיות.

ברשת זעמו ותהו כיצד שב"כ אפשר לזה לקרות, שכן זה עלול להיות מסוכן שכך ניתן להתחזות לרב הראשי ולהיכנס לטקס. בתגובה נמסר מהשב"כ כי "הנדון זוהה כבר בכניסתו לאירוע על ידי שב״כ ככוכב רשת ושלא מדובר ברב הראשי, הנ״ל עבר בידוק מלא ככלל אורחי האירוע.

מוטב לציין כי בשום שלב לא נכנס למתחם המאובטח בו נמצא ראש הממשלה ובשום שלב לא נשקפה סכנה לראש הממשלה ושאר האישים המאובטחים בטקס".