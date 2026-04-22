הרמטכ"ל מצהיר: "צה"ל ערוך לחזור ללחימה באופן מיידי"

הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, נשא היום (רביעי) דברים בטקס מצטייני נשיא המדינה.

בדבריו הוא אמר: "קהל יקר, הביטו בפסיפס האנושי המרהיב הזה. מאה ועשרים סיפורים של מסירות, של פעולה מתוך תחושת שליחות עמוקה, של שותפות בליבת העשייה המבצעית שלנו. המצטיינים שלנו הגיעו מכל קצוות תבל ומכל קצותיה של המדינה המיוחדת שלנו.





עולים חדשים שבחרו לקשור את גורלם בעם ובארץ הזו, וחיילים בודדים שהפכו את כולנו למשפחה אחת גדולה. באותה נבואת השגשוג והשפע שנתן עמוס הנביא נאמר: ”ונטעתים על אדמתם ולא יינתשו עוד“. אתם, שהגעתם מקצוות תבל ומכל גוני החברה הישראלית, אתם השורשים העמוקים שמבטיחים כי לעולם לא נינתק עוד מעל אדמתנו.

בעבורנו המפקדים, ובעבור החברה הישראלית כולה – השותפות ביניכם, המסמלת את השותפות בין כל אגפי צה“ל וזרועותיו, היא עוצמה מבצעית. זוהי השותפות שמאפשרת לנו לעמוד מול כל איום, לא רק בכוח עוצמתנו הצבאית, אלא בזכות הרוח המפעמת בכל אחד ואחת מכם".

עוד הוסיף זמיר: "כך גם בלחימה באיראן ב“עם כלביא“ וב“שאגת הארי“. ברגעים אלו צה“ל משמר דריכות ומוכנות גבוהה וערוך לחזור באופן מיידי ועוצמתי ללחימה בכל הגזרות. שנות הלחימה הממושכות הללו עיצבו מחדש את ביטחון ישראל וביצרו את קיומנו במרחב. היום, לאחר שהכרענו אויבים קרובים ורחוקים ושינינו מן היסוד את המציאות הביטחונית בכל הגזרות, מדינת ישראל בטוחה יותר וחזקה יותר.

מאחורי ההישגים חסרי התקדים הללו שהשגנו בלחימה בכל חזית, עומדים פנים ושמות. חלקם ניצבים כאן מולכם היום, חלקם יחלפו על פניכם ברחוב ולא תדעו כנראה עד כמה עמוקות ומופלאות היו הקרבתם ומסירותם בעבור כולנו – בעבור חיי שגשוג וצמיחה כאן במדינת ישראל, בעבור נצח ישראל".

עוד הוא הוסיף: "אנחנו ממשיכים לפעול ללא לאות להשבת נעדרי צה“ל - זו חובתנו ואנו פועלים בכל דרך וללא הרף להשבתם. יש בינינו מי שממשיכים לשאת את משא הקרב, רעינו לנשק, פצועי צה“ל, ואנחנו איתם, מעניקים להם את כל הכוחות הנדרשים לשאת את כאבי הגוף והנפש המייסרים. לא נשכח לרגע שהחי ים שאנו נוטעים כאן צומחים מתוך מסירות נפש עילאית ורעות שאין לה סוף".