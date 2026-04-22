העיתונאית משתלחת: "נתניהו נרקסיסט, זה כל כך צרם לי"

ה' אייר התשפ"ו
נתניהו צילום: מרים אלסטר / פלאש90

העיתונאית מיקי לוין, התייחסה היום (רביעי) בשידור חי בערוץ i24NEWS, לטקס המשואות שהתקיים אמש, ותקפה את ראש הממשלה נתניהו.

https://www.instagram.com/reel/DXbBlulhn2g/?igsh=b2t6d2Uza3duajlo

בדבריה היא אמרה: "נתניהו יושב וצופה בעצמו בהצהרה של עצמו על המסך שצולמה מראש. בעיני זה כל כך נרקסיסטי, זה ממש צרם לי.

זה קמפיין תעמולה, זה קמפיין בחירות של הליכוד, זה טקס שאיבד את דרכו. מייצד חצי מדינה, בוחרים אנשים שלא ראויים להשיא משואה. אני רק מחכה שוב לממשלת השינוי שיעשו טקס אחד, שיחזירו את העטרה לשינוי".

