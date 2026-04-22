העיתונאית משתלחת: "נתניהו נרקסיסט, זה כל כך צרם לי"

העיתונאית הבכירה תקפה את ראש הממשלה בנימיו נתניהו, ואמרה: "אין נרקסיסטי מזה, זה כל כך צרם לי"

העיתונאית מיקי לוין, התייחסה היום (רביעי) בשידור חי בערוץ i24NEWS, לטקס המשואות שהתקיים אמש, ותקפה את ראש הממשלה נתניהו.

בדבריה היא אמרה: "נתניהו יושב וצופה בעצמו בהצהרה של עצמו על המסך שצולמה מראש. בעיני זה כל כך נרקסיסטי, זה ממש צרם לי.

זה קמפיין תעמולה, זה קמפיין בחירות של הליכוד, זה טקס שאיבד את דרכו. מייצד חצי מדינה, בוחרים אנשים שלא ראויים להשיא משואה. אני רק מחכה שוב לממשלת השינוי שיעשו טקס אחד, שיחזירו את העטרה לשינוי".