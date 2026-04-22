איום נוסף על ישראל: "נכה בה בעוצמה רבה!"

בזמן שטרם ברור האם איראן וארה"ב יחזרו ללחימה או שמא הפסקת האש תחזיק מעמד - איום נוסף חדש-ישן על ישראל

החות'ים שבים לאיים על ישראל, ברקע הצהרת האיראנים כי הם לא מכירים בהארכת הפסקת האש של איראן.

בנאום ששודר בטלוויזיה בתימן אתמול לציון יום השנה ל"סיסמת ההתנגדות", אישר מנהיג ארגון הטרור, עבד אל-מאליק אל-חות'י, כי כוחותיו שוקלים "הסלמה אם האויב יסלים שוב", והדגיש "את חשיבות האחדות בסיכול הפרויקט האמריקאי-ישראלי באזור".

הוא גם טען כי צנעא "לא תישאר ניטרלית בסכסוך הזה. עמדתה ברורה ומוצהרת, והיא תעמוד לצד איראן וציר ההתנגדות נגד התוקפנות האמריקאית-ישראלית המכוונת נגד האומה והרפובליקה האסלאמית של איראן. אם ישראל תתקוף - נכה בה בעוצמה רבה".

החות'ים רואים בנוכחות הצבאית האמריקאית בים סוף איום ישיר על הביטחון הימי בנתיב המים החיוני הזה וסכנה לביטחון הימי והלאומי של תימן.

נזכיר כי מוקדם יותר היום באיראן הסבירו, כי הסיבה שהם אינם מעוניינים בהמשך הפסקת האש, זה בשל ההפרות החוזרות ונשנות מצב ארה"ב.