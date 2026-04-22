הרב אברהם סתיו נגד עיתונאית חדשות 12: "נורת אזהרה מהבהבת"

הרב אברהם סתיו מתייחס לסערה סביב עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר, שפרסמה תיעוד של מפגש בינה לבין בחורים חרדים שהגיעו לביתה כדי להתרים כסף לצורך הכנסת כלה.

הרב סתיו שיתף את התיעוד וכתב: "אילו נולדתי חרדי לא הייתי מתגייס. לא הייתי משליך את סיכויי השידוכים, את העתיד המקצועי, את המקום בקהילה, רק בשביל ערך מופשט של שוויון או ציונות".

על התנהלותם של טויזר ובן זוגה, כתב הרב סתיו: "גם אם המאבק למען השוויון בנטל הוא מוצדק מאין כמותו במישור הפוליטי, אסור בשום פנים ואופן לתת לו להגיע לכדי טינה אישית, קל וחומר לכדי הלבנת פנים".

"הסירטון של טריקת הדלת בפני מי שבאו לאסוף כספים להכנסת כלה, בטענה שהם חייבים להתגייס, הוא נורת אזהרה מהבהבת ואסור שיהפוך לטרנד", חתם.

כאמור, עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר, עוררה אמש סערה ברשת לאחר שהעלתה תיעוד בו נראים שני בחורים חרדים מקישים על דלת ביתה ושואלים אם היא יכולה לתרום כסף להכנסת כלה.

בסרטון נראה בן זוגה של טויזר מתחקר את הנערים בשאלות ציניות ושואל אותן "לאן מכניסים את הכלה?". הם משיבים בתמימות "לחופה", וברגע הזה הוא פורץ בצחוק. לאחר מכן הוא שאל אותם: "למה אתם צריכים כסף מאיתנו?", והם השיבו כי "אין כסף".

בשלב הזה טויזר עצמה פונה לנערים ושואלת אותם בני כמה הם. בסרטון לא ברור מהי תשובתם, אך היא שואלת אותם: "אתם יודעים שבגיל 10 צריכים להתגייס לצבא בגיל 18? ערב יום העצמאות היום. אתם יודעים שזה החוק?".

הבחורים מלמלו משהו לא ברור, והשיחה הסתיימה לא לפני שבן זוגה של טויזר נפרד מהם, סוגר את הדלת תוך "אמירת חג שמח" שלוותה בצחוק של נצחון.