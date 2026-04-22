עשרות ילדים פונו לבית החולים: "פגיעות קשות"

ליל יום העצמאות הפך למסע מפרך עבור עשרות משפחות מאזור המרכז, שנאלצו לפקוד את חדרי המיון במקום את במות הבידור. במהלך הלילה הגיעו כ-60 ילדים ובני נוער למיון הילדים במרכז הרפואי וולפסון, כשהם סובלים מפגיעות ישירות בעיניים ומגירויים קשים בעקבות שימוש בתרסיסי "שלג" במהלך החגיגות.

הפציעות הרבות התרחשו למרות שורה של אזהרות שהפיץ משרד הבריאות טרם החג. במשרד הדגישו כי התרסיסים מכילים חומרים כימיים שעלולים להוביל לכוויות ואף לנזק בלתי הפיך לכושר הראייה. במקביל, משרד הכלכלה הבהיר כי מדובר במוצרים המיועדים למבוגרים בלבד, המחויבים בתו תקן ישראלי כדי למנוע שריטות בקרנית ופגיעות נשימתיות.

עומס כבד בחדרי המיון

בבית החולים וולפסון ציינו לטובה את תפקוד הצוותים הרפואיים שעמדו תחת עומס משמעותי לאורך כל שעות הלילה כדי להעניק טיפול מהיר לנפגעים. גורמי הרפואה קראו לציבור המשתתפים בחגיגות לגלות אחריות אישית ולמנוע מהילדים את הגישה למוצרים המסוכנים הללו.

כך תפעלו במקרה של פגיעה

הרופאים מדגישים כי במידה ונוצר מגע בין החומר לעיניים, יש לשטוף אותן באופן מיידי ויסודי במים זורמים. במידה והכאב או הגירוי נמשכים, יש לפנות ללא שיהוי לקבלת טיפול רפואי מקצועי.

לצד הסכנות שבספריי השלג, מדגישים גורמי המקצוע כי שילוב של הקפדה על כללי הבטיחות וצריכת אלכוהול מבוקרת בקרב המבוגרים, הם המפתח לסיום חגיגות העצמאות ללא פציעות מיותרות שעלולות להשאיר נזק ארוך טווח.