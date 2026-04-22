זה היום בו הישראלים הוציאו הכי הרבה כסף אי פעם

מהיום העמוס ביותר בשנה ועד לדקה שבה נשפכו עשרות מיליונים: חברת שבא חושפת את המספרים שמאחורי הרגלי הצריכה של הציבור הישראלי

לקראת יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, חברת שבא (SHVA), מנהלת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי חיוב, מפרסמת את נתוני השיא של המשק הישראלי. הנתונים מגלים כיצד תקופות החגים, מבצעים צבאיים ושינויים במחירי הדלק משפיעים ישירות על הכיס של כולנו.

החודש שבו נרשם ממוצע ההוצאות היומי הגבוה ביותר היה יולי 2025, מיד לאחר סיום מבצע "עם כלביא", עם נתון של 1.673 מיליארד ש"ח ביום. באוגוסט 2025 נרשם שיא הרכישות הפיזיות בבתי העסק (כ-701 מיליון ש"ח ביום), בעוד נובמבר 2025, חודש הקניות האינטרנטי, הוביל בעסקאות האונליין עם כ-991 מיליון ש"ח בממוצע יומי.

היום שבו המדינה יצאה לקניות

על פי נתוני שבא, יום השיא של המשק הישראלי בכל הזמנים נרשם ביום ראשון, ה-21 בספטמבר 2025, יום לפני ערב ראש השנה תשפ"ו. במהלך יממה זו הוציא הציבור הישראלי סכום חסר תקדים של 2.897 מיליארד ש"ח.

הדקה העמוסה ביותר בהיסטוריה של התשלומים בישראל נרשמה ב-30 בדצמבר 2025, בשעה 15:45. באותה דקה בלבד הועברו יותר מ-21.98 מיליון ש"ח, נתון המוסבר בעיקר על ידי העברות כספים משמעותיות לגופים מוסדיים לקראת סוף שנת המס.

מסתערים על רשתות המזון ותחנות הדלק

תקופת חג הפסח האחרונה (תשפ"ו) שברה גם היא שיאים. יומיים לפני ליל הסדר, ב-30 במרץ 2026, נרשם שיא ההוצאות ברשתות המזון שעמד על כ-378 מיליון ש"ח ביום אחד.

גם תחנות הדלק חוו עומס חריג ב-31 במרץ 2026, יום לפני עליית מחירי הדלק ביותר משקל לליטר. ביום זה הוציאו הישראלים כ-93 מיליון ש"ח על תדלוקים, בניסיון לחסוך את ההתייקרות המשמעותית שנכנסה לתוקף למחרת.

טלי הולנברג, סמנכ"לית שיווק, פיתוח עסקי ומכירות בשבא, ציינה כי שיאי הפעילות מתרכזים לרוב סביב שלוש תקופות מרכזיות: חגי תשרי, חג הפסח וחודש מבצעי נובמבר. לדבריה, בתקופות אלו הציבור מגביר את הצריכה הפרטית כחלק מההיערכות לחגים או לניצול הנחות משמעותיות על מוצרים שונים.