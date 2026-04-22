כל הערוצים שידרו את הטקס: הצופים בחרו בשניים עיקריים

למרות הביקורות נגד מארגניו, טקס השאת המשואות שודר אמש בכל חמשת ערוצי האקטואליה, ואין כמו תוכן זהה כדי לבחון את כוחם של הערוצים.

על פי הנתונים נראה שהישראלים בחרו, שוב, בשני ערוצים עיקריים: קשת 12, וערוץ 14. על נתוני הרייטינג, 15.5% מהישראלים בחרות לצפות בטקס דרך ערוץ 12. ערוץ 14 הניב נתון יפה של 10.4%. במקום השלישי רשת 13 עם 5%, כאן 11 עם 4.2%, וערוץ i24NEWS עם1.4%.



עוד לפני כן בגזרת החדשות, הסטטוס קוו נשמר: חדשות 12 עם 11.2%. חדשות 14: 7.3%. חדשות 13: 3.9%. חדשות 11: 2.8%. חדשות i24NEWS: 1.5%.

