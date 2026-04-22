מגיש ערוץ 14 תחת מתקפה: "לא תהיה לך סליחה ומחילה אף פעם"

מגיש ערוץ 14, שמעון ריקלין, עורר סערה ברשת בעקבות דברים שכתב אמש בהם תהה האם אנשי קפלן והמחאה כבר ביקשו סליחה על "פירוק הצבא", לטענתו.

ריקלין כתב: "ביום הזכרון הזה. במיוחד ביום הזכרון הזה, האם אנשי קפלן וארגוני המחאה שהשתתפו בפירוק הצבא. בהפקרת המדינה. בסיכון בטחונה. רק בגלל פוליטיקה קטנה ילדותית ואגואיסטית. ביקשו כבר סליחה?".

מי שהגיב לריקלין הוא השר לשעבר יזהר שי, ששכל את בנו ירון ז"ל בשבעה באוקטובר.

שי תקף את ריקלין וכתב: "זה מה שאיש מסית, רע לב, ציניקן ומפיץ רעל מחליט לפרסם בעיצומו של יום הזיכרון. תתבייש לך שמעון ריקלין. על הציוץ העלוב הזה בתוך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל".

"לידיעתך ריקלין, הבן שלי הגיבור, שנפל בהגנה על המולדת, שלא היסס לרגע להקריב את חייו על ביטחון המדינה ואזרחיה, הפגין מדי פעם בקפלן נגד ממשלת המחדל והאסון, זו שאתה נמנה על שופרותיה הנאמנים ביותר. וכמוהו הפגינו גם חברים שלו בגולני, בשיריון, בחיל האוויר וביחידות אחרות".

"זה שהם הפגינו נגד ממשלה של פחדנים כושלים לא מנע מהם להגן על אזרחי המדינה, וביניהם אנשים רעי לב ומסיתים כמוך, ששמו להם ליעד לפרק אותנו מבפנים בשמו של ראש ממשלה פחדן, שקרן וכושל".

"אתה לא מגיע לקצה הציפורן של גבורתו העילאית של הבן שלי שהפגין בקפלן, ריקלין. אבל חיללת את כבודו היום, חיללת את זכרו הקדוש בדברי הזבל שלך. וחיללת את קדושת הקרבתם של מפגינים אחרים. ועל כך לא תהיה לך סליחה או מחילה. אף פעם".



