בשידור חי: העיתונאי הישראלי סירב לעמוד בצפירה

העיתונאי הישראלי השתתף בפאנל עם עוד שלושה ישראלים בתכניתו של פירס מורגן. כשנשמעה הצפירה השלושה עצרו את הראיון ונעמדו, בעוד הוא התעלם והמשיך כרגיל

ה' אייר התשפ"ו
צילום: מרים אלסטר / פלאש90

עיתונאי 'הארץ' גדעון לוי, השתתף בפאנל בתכנית של פירס מורגן עם עוד ארבעה ישראלים, כשבאמצע התכנית נשמעה צפירת יום הזיכרון. בעוד שלושת הישראלים האחרים עצרו את הראיון ועמדו, לוי המשיך לשבת במקומו ולשוחח עם מורגן.

עם תחילת הצפירה, בה כאמור הוא החליט להמשיך לשבת בזמן שהאחרים עומדים, אמר לוי: "אנחנו צריכים גם לזכור את הקורבנות הפלסטינים". לאחר מכן הוא טען כי "זה לא רגיל", שאנשים עומדים בזמן הצפירה בשעת הערב.

על פי הדיווח באתר 'מאקו', זמן קצר אחרי המקרה, אחד מחברי הפאנל כבר תקף אותו: "הוא לא מכבד את החיילים הנופלים - הוא לא באמת ישראלי".



