עיתונאית חדשות 12 עוררה סערה: "סרטון מזעזע, תתביישי לך"

עיתונאית חדשות 12, ענבר טויזר, עוררה אמש סערה ברשת לאחר שהעלתה תיעוד בו נראים שני בחורים חרדים מקישים על דלת ביתה ושואלים אם היא יכולה לתרום כסף להכנסת כלה.

בסרטון נראה בן זוגה של טויזר מתחקר את הנערים בשאלות ציניות ושואל אותן "לאן מכניסים את הכלה?". הם משיבים בתמימות "לחופה", וברגע הזה הוא פורץ בצחוק. לאחר מכן הוא שאל אותם: "למה אתם צריכים כסף מאיתנו?", והם השיבו כי "אין כסף".

בשלב הזה טויזר עצמה פונה לנערים ושואלת אותם בני כמה הם. בסרטון לא ברור מהי תשובתם, אך היא שואלת אותם: "אתם יודעים שבגיל 10 צריכים להתגייס לצבא בגיל 18? ערב יום העצמאות היום. אתם יודעים שזה החוק?".

"לאן מכניסים את הכלה?" זה הסרטון הכי מזעזע שראיתי מזה תקופה ארוכה

הזלזול

ההתנשאות

הגיחוך

סרטון מטריף את הדעת.

ענבר טויזר את בושה וחרפה, תתביישי לך! pic.twitter.com/G1mKoTeRIz — אבי טופורוביץ (@AviTopo) April 22, 2026

הבחורים מלמלו משהו לא ברור, והשיחה הסתיימה לא לפני שבן זוגה של טויזר נפרד מהם, סוגר את הדלת תוך "אמירת חג שמח" שלוותה בצחוק של נצחון.

איש התקשורת החרדי אריה ארליך, תקף את טויזר וכתב: "איך נראה חג של יהודים? משלוח מנות, מתנות לאביונים, עזרה לנזקקים, אחווה ורעות. איך נראה חג של העיתונאית הבזויה ענבר טויזר ובן זוגה? חגיגה מתועדת של שיימינג פומבי לשני קטינים (אין מצב שהם בני 18) שדפקו לתומם על דלת בית הזוג כדי לבקש צדקה להכנסת כלה לחופה. איזה לעג, איזה בוז, איזו התנשאות, איזה הלבנת פנים, איזו ציניות על חשבונם של שני נערים נבוכים במאמץ מיוזע לקושש לייקים עלובים".

""חג עצמאות שמח", מפטיר הזוג בציניות בסוף האקט הגועלי, אגב טריקת דלת מרושעת על פרצופם של שני הנערים ההמומים. הצחוק הארסי ומלא הסיפוק העצמי של הגבר בסוף הסרטון, משל עלה בידו ללכוד בזה הרגע שני עברייני צמרת ולא זוג קטינים מסכן שלא עוללו לו שום דבר רע - הוא הדבר הכי מגעיל שיצא לי לראות, וראיתי. לפרסום המטומטם והמרושע הזה הוסיפה טויזר דגל ישראל חגיגי, במעין פטריוטיות מבחילה (הדגל בטוח מתבייש), ואני נזכרתי בביטוי: "הפטריוטיות היא מפלטו של הנבל".

איש התקשורת החרדי מנחם קולדצקי כתב: "הרשת מזועזעת מהתנהגות המשפילה והסדיסטית של ענבר טויזר מתרעלה 12 כלפי בחורי ישיבה שבאו להתרים כסף עבור חתן וכלה. ברור שתמחקי את הסרטון אבל את רוע הלב שלך לא יהיה אפשר למחוק".

איש התקשורת אבי טופורוביץ' כתב: "לאן מכניסים את הכלה?" זה הסרטון הכי מזעזע שראיתי מזה תקופה ארוכה הזלזול ההתנשאות הגיחוך סרטון מטריף את הדעת. ענבר טויזר את בושה וחרפה, תתביישי לך!