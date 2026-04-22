סמוטריץ' בחגיגת יום העצמאות: "הסרנו איום כבד - זה נס"

"זו הייתה סכנה נוראה ואיומה והקב״ה הציל אותנו" כך אמר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמש כשנשא דברים בישיבת בית אל במסגרת אירועי ליל יום העצמאות.

הוא דיבר על המציאות הנוכחית של מדינת ישראל, והדגיש כי מדובר בתקופה יוצאת דופן: "במשך אלפיים שנה היינו צריכים להאמין שתבוא גאולה. היום אנחנו לא צריכים להאמין אלא אנחנו רואים את זה בעיניים"

"ניצלנו מסכנה נוראה"

בדבריו הזכיר שר האוצר את האיום האיראני, ואמר כי מדינת ישראל ניצלה מאיום כבד: "זו הייתה סכנה נוראה ואיומה, הבנו שהם כבר תכננו מודל לפצצה, שתוך זמן קצר הם היו מגיעים לפצצה, ולבסוף בסיעתא דשמיא הצלחנו להסיר את האיום"

השר גם התייחס לחזית בצפון: "כשהתחלנו את התמרון" הוא מספר "נחשפנו להיקף האדיר של הנשק, ושאלתי את הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי, האם ידענו שלחיזבאללה יש כזה הרבה נשק"

"הוא אמר לי שידענו, אבל לא היינו מודעים להיקף"

"כמות תורה וחסד שלא הייתה מעולם"

סמוטריץ’ הגדיש את העוצמה הרוחנית במדינה: "יש היום למעלה מ-140 אלף תלמידים שתורתם אומנותם. כמות התורה, החסד והעזרה ההדדית זה דבר שלא היה מעולם"

את דבריו חתם בהתייחסות ליום העצמאות עצמו: "צריך להודות, להלל ולשבח על כל מה שיש כאן, זה לא מובן מאליו"

הדברים נאמרו במעמד ליל יום העצמאות בישיבת בית אל בנוכחות ראש הישיבה ורבנים.