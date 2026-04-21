צהל חיסל מחבלים חמושים של הגאפ בדרום רצועת עזה

במהלך הלילה זיהו כוחות צה"ל בדרום רצועת עזה חוליית מחבלים חמושה של הגיהאד האסלאמי שפעלה נגד הכוחות הפרוסים במרחב. כלי טיס הוזנק למקום וחיסל את המחבלים מהאוויר

כוחות צה"ל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו במהלך הלילה חוליית מחבלים חמושים של ארגון הטרור הגיהאד האסלאמי הפלסטיני. המחבלים פעלו במרחב באופן שהיווה איום מיידי ומוחשי על הכוחות הפרוסים בשטח, ובעקבות כך הוחלט על תקיפה מהירה מהאוויר כדי להסיר את הסכנה ולהבטיח את שלום הלוחמים.

על פי הודעת דובר צהל, מיד לאחר זיהוי החוליה בוצע מעקב צמוד שנועד לוודא את היותם של המחבלים חמושים ומהווים סכנה לכוחותינו. עם קבלת האישור המבצעי, כלי טיס תקף את החוליה וחיסל את המחבלים. התקיפה בוצעה תחת פיקוד הדרום, כאשר הכוחות ממשיכים לשמור על דריכות גבוהה במרחב בהתאם להסדרים המבצעיים הקיימים למניעת התלקחות נוספת.

בצהל מדגישים כי טרם ביצוע החיסול ננקטו שורה של צעדים מקדימים במטרה לצמצם ככל הניתן פגיעה באזרחים שאינם מעורבים. בין היתר נעשה שימוש בחימוש מדויק המאפשר פגיעה נקודתית במטרה ותצפיות אוויריות ממושכות שנועדו לוודא כי המרחב נקי מעוברי אורח ברגע התקיפה המדויקת.

הפעילות המבצעית בדרום הרצועה מתמקדת בשמירה על הישגי המלחמה ומניעת התעצמות מחודשת של ארגוני הטרור. הגיהאד האסלאמי הפלסטיני ממשיך לנסות ולהוציא אל הפועל תקיפות נגד כוחות צהל הפרוסים במוקדים השונים, אך המעטפת המודיעינית והמבצעית מאפשרת לסגור מעגלים מהירים על כל ניסיון פגיעה מצד גורמים עוינים.