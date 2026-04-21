בן צור ונועם חורב בביצועים מצמררים שפתחו את טקס המשואות | צפו

טקס הדלקת המשואות בהר הרצל נפתח הערב בשני מיצגים מוזיקליים מצמררים שחיברו בין שדה הקרב לבמה המרכזית. המעמד המציין את יום העצמאות ה-78 הוקדש בפתח דבריו ללוחמים הנמצאים כעת בחזית ולפצועי המערכה הממושכת.

הזמר בן צור פתח את הערב בביצוע מרגש לשיר אבא בשילוב תפילה מיוחדת למען העם והלוחמים. ברקע השירה נשמעו קולות הקשר המקוריים מתוך המלחמה במבצעי חרבות ברזל, עם כלביא ושאגת הארי שהדהדו ברחבי ההר.





מתוך שידורי הטקס

מיד לאחר מכן הוצג אייטם מרכזי נוסף שפתח את אירועי העצמאות בהשתתפות הכותב והיוצר נועם חורב. חורב הקריא טקסטים נוגעים שכתב ברוח התקופה, כשהוא מלווה בזמר אמיר דדון ובקבוצה של פצועי צהל שעלו יחד אל הבמה.





השילוב בין המילים של חורב לקולו של דדון יצר רגע של זיכוך עבור מיליוני הצופים בשידור החי מהר הרצל. נוכחות הלוחמים שנפצעו בקרבות העניקה משמעות עמוקה למסר של התחדשות ועוצמה לאומית המלווה את הטקס השנה.