אסף גרניט הדליק משואה: "לכבוד העם שיודע להתכנס סביב שולחן אחד"

השף אסף גרניט השיא הערב את משואת התרבות והקולינריה בטקס המרכזי בהר הרצל. בנאום מרגש הצדיע גרניט לעיר ירושלים שבה גדל ולכוחה המאחד של החברה הישראלית דרך שולחן האוכל והמסורת המשפחתית המגוונת.

"אני משיא משואה זו לכבוד ירושלים שבה נולדתי וצמחתי", פתח גרניט את דבריו אל מול הקהל הנרגש בירושלים. הוא תיאר כיצד העיר לימדה אותו לחבר בין מזרח למערב, בין דתיים לחילונים ובין אוהדי הפועל לבית"ר.





גרניט הקדיש את המשואה לשפים ולמסעדנים בישראל שעוברים תקופה מורכבת וממושכת. "לכבוד נשות ונשי המטבח שעוברים שנים קשות מנשוא ובכל זאת ממשיכים כל יום לפתוח דלת וליצור מקורות נחמה", אמר השף בנאומו.

במהלך דבריו הודה גרניט לשותפיו בארץ ובעולם ושלח ברכה מיוחדת לחבריו ליחידת המילואים מגלן. הוא הדגיש את חשיבות הצוותים המקצועיים המלווים אותו לאורך השנים והופכים את היצירה הקולינרית לאפשרית גם בשעות קשות.

הוא ריגש את הקהל כשסיפר על שורשיו ועל סבו מסעוד שעלה ממרוקו וסבתו לאה שעלתה מפולין. גרניט ציין כי בזכותם בנו פוגש בכל ארוחת שישי את השילוב המיוחד של דג מרוקאי חריף לצד מרק קנדיילעך מסורתי.

"לכבוד העם הזה שיודע גם ברגעי מחלוקות להתכנס סביב שולחן אחד וסיר אחד", חתם גרניט את דבריו המהדהדים. הוא הוסיף כי היכולת למצוא כוח לקום מחדש היא סיפורו של העם הישראלי המצליח למצוא נחמה בסיפור המשותף.