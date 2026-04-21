"מצער מאוד": תקרית מביכה בין שרים בטקס המשואות

במהלך טקס המשואות לרגל יום בעצמאות ה-78 של מדינת ישראל, התרחשה תקרית מביכה בין 2 שרים. מארגנת הטקס השרה מירי רגב, והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

על פי הדיווח של מיכאל שמש, הפקת הטקס דרשה מהשר בן גביר ואשתו לקום מהמקום שבו התיישבו ב׳יציע המכובדים׳ בטענה שתפסו מקומות שנשמרו עבור נשיא ארגנטינה מיליי ופמלייתו - בנוסף אנשי ההפקה טענו שבן גביר לא אישר הגעה.

עדי ראיה מספרים שבן גביר ואשתו עזבו בזעם. מאוחר יותר גורמים בסביבת בן גביר תקפו בחריפות את השרה רגב, ומסרו: מצער מאוד שמירי רגב לא מפנימה שמדובר בטקס ממלכתי שבו אמורים להשתתף כל שרי הממשלה.

בנוסף, גם לחברת הכנסת טלי גוטליב הוסבר שלא נשמר עבורה מקום ביציע המכובדים והיא עקפה את ההפקה: "לא אכפת לי איפה לשבת", אמרה.

ממערך הטקסים נמסר: בניגוד לפרסום, השר בן-גביר קיבל מקום כמו שאר השרים וסגל א׳, אך ככל הנראה בשגגה התיישב במקומם של נשיא ארגנטינה ופמלייתו. השר בן גביר התבקש לשבת במקום שהוקצה לו.