הרב הראשי חושף: ראש השב"כ שאל למה לא קבענו יום הודיה

הרב הראשי לישראל קלמן מאיר בר שיתף בשיחה חגיגית בנתניה גילויים מפתיעים על פגישותיו האחרונות עם בכירי מערכת הביטחון. במהלך דבריו חשף הרב שיחה אישית שקיים עם ראש השבכ דוד זיני בהר הרצל בנוגע לניסים הגלויים במבצע שאגת הארי.

לדברי הרב, ראש השבכ פנה אליו בשאלה מדוע הרבנות הראשית לא מקיימת יום הודיה על מה שהתרחש במהלך חודש ניסן. זיני ציין כי אלפי טילים שוגרו לעבר ישראל והציבור כלל לא מודע להיכן הם פגעו או לעוצמת הנס שהתרחש מתחת לפני השטח.





הרב בר סיפר גם על ביקורו במחנה מטכל ושיחתו עם מפקד הבסיס שהגדיר עצמו כאדם שאינו חובש כיפה. הקצין תיאר את המתרחש בבור המבצעי ואמר לרב כי מי שרואה את המסכים מבין שמדובר בניסים גלויים המתרחשים בכל רגע נתון.

במהלך ביקור בבסיס חיל האוויר שמע הרב מהטייסים נתונים סטטיסטיים מדהימים על הישרדות המטוסים במבצע הנוכחי. הטייסים ציינו כי לפי החישובים לפחות כל מטוס שביעי לא היה אמור לחזור בשלום, אך בפועל נרשמה הצלחה חריגה של מאה אחוזים בחזרת הכוחות.

הרב הראשי הדגיש בדבריו כי ישראל נעה בין ניסים גלויים לנסתרים וקרא לציבור להתבונן בחסדי השם המלווים את המדינה. הוא ציין את ההשתאות של מפתחי מערכת חץ ואת ההתקדמות הטכנולוגית והרפואית של ישראל כמקור לגאווה לאומית ואמונה.

הכל נע בין ניסים גלויים לניסים נסתרים סיכם הרב בר את חוויותיו מהמפגשים עם הלוחמים והמפקדים. הוא קרא לציבור להיות מאלו שרואים את חסדי השם ומתבוננים בהם, במיוחד לאור העוצמה והחדשנות הישראלית שנחשבת לפורצת דרך בעולם כולו.