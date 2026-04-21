חאבייר מיליי בהר הרצל: "ארגנטינה וישראל מדינות אחיות"

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי ריגש הערב את אלפי המשתתפים בטקס המשואות בהר הרצל כשהכריז כי ארגנטינה וישראל הן "מדינות אחיות" המאוחדות בערכים משותפים. מיליי שהשיא את המשואה האחרונה בטקס יום העצמאות ה-78 שלח מסר של ידידות אמיצה והתחייב שוב להעביר את שגרירות מדינתו לירושלים הבירה.

בנאומו פנה מיליי לראש הממשלה בנימין נתניהו אותו כינה "חברי היקר ביותר" ולנשיא המדינה יצחק הרצוג תוך שהוא מדגיש את ההבדל שבין שותפות זמנית לחברות אמת. "בחיים האלו יש שותפים ויש חברים. שותפים מתאחדים באופן זמני למטרות תועלתניות, אך חברים מחשלים קשרים בלתי ניתנים לשבירה לכל החיים, מאוחדים על ידי ערכי מוסר משותפים", אמר הנשיא הארגנטינאי על הבמה המרכזית בירושלים.

הנשיא ביטא גאווה עמוקה על בחירתו להדליק את אחת מ-12 המשואות המייצגות את שבטי ישראל וציין כי המשואה האחרונה מעידה על האחדות של העם היהודי. הוא שילב בדבריו מוטיבים מההיסטוריה והמסורת כשהזכיר את ניצחון המכבים ואת חג החנוכה המלמד כי "האור תמיד מנצח את החושך". לדבריו, הניצחון בשדה הקרב אינו תלוי בכמות החיילים אלא בכוחות שמגיעים מהשמיים.

הבטחה להעברת השגרירות והמסר של המכבים

בשיא דבריו ציטט מיליי את אבי האומה הארגנטינאית הגנרל סן מרטין כשאמר "נהיה חופשיים, כל השאר לא משנה". הוא חזר על מחויבותו המדינית להעביר את שגרירות ארגנטינה לירושלים אותה הגדיר כ"בירה הרוחנית של אומה זו". הוא סיים את דבריו בקריאות "ויוה לה ליברטד קראחו" ו"עם ישראל חי" לקול תשואות הקהל שעמד על רגליו לכבוד המנהיג הזר.

נאומו של מיליי נחשב לאחד מרגעי השיא בטקס המשואות השנה המצוין תחת הכותרת "עוצמות של התחדשות". נוכחותו של מנהיג זר בדרג כזה המשיא משואה סמלית מהווה עדות לשינוי המדיני העמוק ביחסי שתי המדינות ולתמיכה הבינלאומית הרחבה שמקבלת ישראל ביום חגה הלאומי ה-78.