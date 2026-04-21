שגריר ארה"ב בברכה: "ישראל ניצחה בגדול, השותפה מספר אחת"

שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, בירך הערב (שלישי) את מדינת ישראל לכבוד יום העצמאות ה-78, כשאיחל לציבור חג עצמאות שמח והודה על הברית החזקה בין המדינות.

"ארה"ב מצטרפת בגאווה למדינת ישראל בחגיגות יום העצמאות ה-78" אמר האקבי בסרטון שפרסם. "לפני 4,000 שנה בירושלים שאלוהים בחר בעמו, וגם בחר במקום - ואז נתן ייעוד עבור האנשים שגרו במקום הזה. העם היה העם היהודי, המקום - ישראל, והייעוד היה להיות אור לגויים".

"אחרי אלפיים שנות גלות, פוגרומים, רדיפות והזוועות האכזריות שבוצעו במהלך השואה, זה היה לפני 78 שנים שדוד בן גוריון הכריז על חידוש הריבונות היהודית במולדתה העתיקה ועל הקמתה של מדינת ישראל המודרנית" סיפר. "בן גוריון הזכיר לעולם שמדינת ישראל הייתה מקום מולדתו של העם היהודי. כאן דמותם הרוחנית, הדתית והפוליטית עוצבה, וכאן הם הקימו לראשונה מדינה, יצרו נכסי תרבות בעלי משמעות לאומית ואוניברסלית, והעניקו לעולם את ספר הספרים הנצחי".

האקבי הזכיר כי "בארץ ישראל נוסדו הערכים המשותפים שלנו, שהשפיעו גם על האבות המייסדים של אמריקה. כנגד כל הסיכויים, כולל ניסיונות רבים ואיומי השמדה, ישראל לא רק שרדה - היא ניצחה בגדול".

"עם ישראל הקים מדינה משגשגת החולקת את ערכינו, מוקירה חירות ודמוקרטיה, החייתה את השפה העברית, הפריחה את השממה, והביאה תרומות יוצאות דופן לטובת האנושות כולה" סיכם. "ארה"ב מעריכה את העובדה שישראל הוכיחה שוב ושוב שהיא השותפה מספר אחת, האמינה ביותר והחיונית ביותר שלנו, שנלחמת באומץ לב כדי להגן על ביטחוננו, הן בבית והן בעולם. תחת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, הקשר בין ארה"ב וישראל מעולם לא היה חזק יותר".