"נמשיך להכות באויב": נאום משיאי משואת צה"ל בהר הרצל

נציגי צה"ל, אלוף-משנה מ' ורב-סרן נורית רוקח, השיאו את משואת הביטחון בטקס המרכזי בירושלים. בנאומם המרגש הצדיעו הקצינים ללוחמים בחזית והבטיחו להמשיך את המשימה עד להשגת הניצחון המוחלט

נציגי צהל, אלוף משנה מ ורב סרן נורית רוקח, השיאו הערב (שלישי) את משואת הביטחון תוך הצדעה ללוחמים בחזית ולמערך השיקום בעורף. בנאומם המרגש הדגישו הקצינים את שילוב הזרועות המנצח ואת המחויבות העמוקה לפצועי הגוף והנפש הממשיכים להילחם על עתידם.



אלוף משנה מ המייצג את זרוע האוויר והחלל הקדיש את דבריו לעשרות אלפי הגיחות שבוצעו בשטח אויב וליירוט האיומים האוויריים. הוא הודה למערכים הטכניים ולמנהלה המאפשרים לכל מטוס להמריא למשימתו בביטחון מלא.

"נמשיך להכות באויבינו ככל שיידרש עד הניצחון" הצהיר הקצין הבכיר אל מול הקהל הנרגש והוסיף תודה מיוחדת לאשתו וילדיו הנותנים לו כוח. הוא חתם את דבריו בפסוק מהתהילים המבטא את התקווה לשלום מתוך עוצמה צבאית.

רב סרן נורית רוקח מחיל האיסוף הקרבי העלתה על נס את הלוחמים הפועלים בכל הגבולות ומספקים מידע חיוני בזמן אמת. היא הקדישה חלק נרחב מדבריה לפצועי הגוף והנפש שנלחמים כעת במערכה השנייה והחשובה של השיקום.

רוקח כינתה את המשפחות והצוותים הרפואיים כחבורה מופלאה של "חיילים ללא מדים" המהווים עמוד שדרה עבור הפצועים. היא הדגישה כי ללא הקהילה התומכת והמתמסרת לא ניתן היה לצלוח את אתגרי המלחמה המורכבים והממושכים.

השניים הציגו בנאומם את שילוב הזרועות ההדוק בין האוויר ליבשה שהביא להישגים מבצעיים חסרי תקדים במהלך השנה החולפת. דבריהם ביטאו את המחויבות העמוקה של צהל להגן על אזרחי ישראל בשמי המזרח התיכון ובכל נקודה אחרת.

הצדעה למערך השיקום ולמשפחות הקבע והמילואים

במהלך הטקס הושם דגש על הערכת הלוחמים והלוחמות הפועלים מסביב לשעון בהגנה ובהתקפה בנחישות ובתעוזה. הקהל הרב בהר הרצל הגיב במחיאות כפיים סוערות לדברי הקצינים המייצגים את פניה של מערכת הביטחון בשנת ה-78 למדינה.