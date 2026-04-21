בלב הארץ: ערבים משועפאט תקפו חיילת

שוטרי רמת גן לכדו שני ערבים שתקפו חיילת בלב העיר, איימו על חייה ואולצו להיכלא מאחורי סורג ובריח

אירוע קשה התרחש היום (שלישי) בצהריים ברחוב נגבה ברמת גן, כאשר שני חשודים תקפו חיילת צה"ל שהלכה ברחוב. על פי הדיווח שהתקבל במוקד המשטרה, השניים קיללו את החיילת, ירקו לעברה ואף צעדו לכיוונה באופן מאיים.

שוטרי תחנת רמת גן שהוזעקו למקום פתחו בסריקות נרחבות ואיתרו תוך זמן קצר את שני החשודים. השניים, בן 27 ונער בן 17, תושבי מחנה הפליטים שועפאט שבמזרח ירושלים, נעצרו והובאו לחקירה בתחנת המשטרה.

חקירה בגין תקיפה ואיומים

החשודים נחקרו בגין שורה של עבירות, בהן העלבת עובד ציבור, תקיפה סתם ואיומים. במשטרה רואים בחומרה רבה פגיעה בחיילי צה"ל ובאנשי כוחות הביטחון, בטח כאשר מדובר בתקיפה על רקע המדים.

בתום חקירתם הוחלט לכלוא את שני החשודים, ומחר (רביעי) תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט השלום בתל אביב. החקירה נמשכת לבירור נסיבות האירוע המלאות.