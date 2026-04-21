ראש השב"כ בטקס יום הזיכרון: "נפעל בצללים כדי להאיר המדינה"

הבוקר (שלישי) התקיים במטה שירות הביטחון הכללי טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי השירות. האירוע נערך במעמד המשפחות השכולות, גמלאי הארגון ועובדי המטה שהתייחדו עם זכר הנופלים בשעה שכל העם עוצר מלכת.

במהלך הטקס נשא ראש השב"כ דוד זיני נאום מרגש שבו הדגיש את חשיבות האחדות ביום זה. "ביום קדוש זה מתכנס כל העם, מסיר מעליו כל מפרד ומפלג ומתאחד עם זכר בניו ובנותיו שבחייהם ובמותם סללו את הדרך לתקומה", אמר זיני.

ראש השירות התייחס למשמעות העמוקה של הדומייה ברגעי הצפירה והסביר כי היא אינה מצב פסיבי. לטענתו, "הדומייה היא אינה רק היעדר רעש ומעש, הדומייה היא כלי ביטוי עוצמתי, עמוק ומהותי" המאפשר הקשבה לקול השליחות הפנימי.

בנאומו ציטט זיני את חנה סנש והסביר כי עשייה מתוך מסירות נפש דורשת ענווה והשתקה של שיקולי רווח אישי. "לקול הפנימי אפשר להקשיב רק אם מתרגלים לשתוק", ציין והוסיף כי לאור ערכים אלו צמחו גיבורי הארגון לאורך השנים.

הוא הדגיש כי יום הזיכרון אינו רק מועד פרטי של המשפחות, אלא יום לאומי המחבר את העם לשורשיו. "זהו יום הקורא לנו להתחבר לסיבת קיומנו הלאומית ולעיסוק במהות ובאלו הקמים עלינו לכלותנו", הבהיר ראש השירות למשתתפי הטקס.

בסיום דבריו הבטיח ראש השב"כ למשפחות כי דמות הנופלים תמשיך להוביל את פעילות הארגון גם בעתיד. "נמשיך לפעול בצללים כדי להוסיף ולהאיר את פניה של המדינה, ונתייצב פעם אחר פעם למשימה", חתם את דבריו המרגשים.