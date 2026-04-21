אחרי הדחת הלוחמים: צה"ל הציב פסל חדש של ישו בלבנון

אחרי הסערה והדחת הלוחמים, צה"ל הציב פסל חדש של ישו בדרום לבנון

צה"ל פעל היום (שלישי) להשבת המצב לקדמותו בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון. בתיאום מלא עם הנהגת הקהילה המקומית, הוצב פסל חדש במקום סמל הדת שנפגע מוקדם יותר השבוע על ידי לוחמים.

על פי דיווח בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) של צה"ל בשפה האנגלית, פיקוד הצפון ריכז את המאמץ לתאם את החלפת הפסל מרגע קבלת הדיווח על האירוע החריג, שהוביל כזכור להדחתם ולכליאתם של המעורבים.

"צה"ל מביע צער שוב"

בצבא ביקשו להדגיש פעם נוספת את עמדתם הרשמית מול הקהילה הנוצרית בלבנון ומול העולם: "צה"ל מביע צער שוב על האירוע, ופועל על מנת שלא יחזור על עצמו בעתיד".

הצבת הפסל החדש על ידי כוחות צה"ל נועדה לשדר מסר של הרגעה וכיבוד סמלי דת, כחלק מהניסיון למזער את הנזק התדמיתי והערכי שנגרם בעקבות התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות.

הפקת לקחים בגזרה

כזכור, התקרית עוררה תגובות קשות בדרג הפיקודי הבכיר. הרמטכ"ל גינה את המעשה וכינה אותו "כישלון ערכי", בעוד החייל שפגע בפסל והחייל שצילם הודחו מתפקידי לוחמה ונשלחו ל-30 ימי מחבוש.

בצה"ל מבהירים כי במקביל לתיקון הפיזי בשטח, נמשכים התדרוכים וחידוד הנהלים לכלל הכוחות הפועלים בדרום לבנון, בדגש על התנהלות מול אוכלוסייה אזרחית ומוסדות דת שאינם קשורים לפעילות הטרור של חיזבאללה.