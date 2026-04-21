הסערה בלבנון: זה העונש שהוטל על הלוחמים

דובר צה"ל פרסם לפני זמן קצר את מסקנות התחקיר של אירוע השחתת פסל ישו בלבנון. אלו העונשים שהוטלו על החיילים

מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, הציג אמש (ב') את ממצאי התחקיר והמסקנות הפיקודיות בעקבות האירוע בו תועד חייל צה"ל פוגע בסמל דת נוצרי במהלך פעילות בדרום לבנון. התחקיר, שהוצג גם לרמטכ"ל ולמפקד פיקוד הצפון, קבע כי התנהלות הכוח חרגה באופן מוחלט מערכי הצבא.

על פי ממצאי התחקיר, האירוע התרחש בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון. חייל צה"ל פגע בסמל דת מקומי בעוד חייל אחר מתעד את המעשה בתמונה שהופצה לאחר מכן. בצה"ל ציינו כי שישה חיילים נוספים שנכחו במקום עמדו מנגד, לא פעלו לעצור את האירוע ואף לא דיווחו עליו למפקדיהם.

עונשי מחבוש והדחה מלוחמה

בעקבות מסקנות התחקיר, הוחלט על צעדים משמעתיים חריפים נגד המעורבים. החייל שפגע בסמל הדת והחייל שצילם את התמונה הודחו לאלתר מתפקידי לוחמה ונשפטו ל-30 ימי מחבוש בפועל. יתר החיילים שהיו עדים למעשה זומנו לשיחות בירור, שלאחריהן יוחלט על המשך הטיפול הפיקודי בעניינם.

הרמטכ"ל גינה בחריפות את המקרה וקבע כי מדובר בהתנהגות פסולה ובכישלון ערכי החורג מהמצופה מלוחמי צה"ל. בצבא הדגישו כי הפעילות בלבנון מופנית נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבד ולא נגד אזרחים או סמלי דת.

צה"ל יסייע בשיקום הפסל

בצבא הביעו צער עמוק על האירוע, ומאז קבלת הדיווח פועל פיקוד הצפון לסייע לקהילת הכפר דבל בהחלפת הפסל שנפגע.

בעקבות המקרה, חודדו הנהלים בנוגע להתנהלות מול מוסדות וסמלי דת לכלל הכוחות הפועלים בגזרה. בצה"ל הבהירו כי המפקדים ימשיכו לפעול כדי למנוע הישנות של מקרים דומים שאינם עולים בקנה אחד עם רוח צה"ל.