לקראת סוף הפסקת האש: המשטר האיראני בקריאה דחופה לאזרחים

המשטר בטהרן קורא לאזרחים להתחיל בחיסכון משמעותי באנרגיה, זאת ברקע סימנים למשבר חוזר בתחום.

על פי דיווח בחשבון רשת X של "חדשות איראן", ראש סיעת הפיקוח על תעשיית המים והחשמל בפרלמנט האיראני התייחס למצב ואמר: "כרגע אין לנו בעיה בתחום החשמל והאנרגיה ואיננו נמצאים בשיא הביקוש, אך יש צורך שהציבור יחסוך וישתף פעולה עם הרשויות בנושא הצריכה".

"לעבור את צומת הדרכים ההיסטורית"

למרות הטענה כי כרגע אין מחסור מיידי, הבכיר האיראני השווה את המאמץ הנדרש מהאזרחים למצב של מלחמה: "כפי שהעם עמד איתן בשדה הקרב, כך גם כעת בזירת הכלכלה ובתחום האנרגיה אנו זקוקים לאחדות לאומית".

בדבריו הדגיש את הצורך בשילוב כוחות בין הממשל לציבור: "באמצעות ניהול ומאמץ הרשויות ושיתוף פעולה של הציבור, נעבור את צומת הדרכים ההיסטורית הזו עם הנזק המינימלי"