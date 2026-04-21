לאחר ה"על האש" ביום העצמאות: כך תנקו את גריל הגז ב-5 דקות

ה"על האש" של יום העצמאות נגמר והבשר היה מצוין, אך עכשיו מגיע הרגע שכל חובב מנגל מנסה להתחמק ממנו - הנקיון . הנה מספר טיפים שיחסוך לכם זמן יקר לאחר הארוחה.

כלל ראשון: ניצול החום לניקוי עצמי

הכלל החשוב ביותר הוא לנצל את החום לטובתכם מיד לאחר שהורדתם את הנתחים האחרונים מהאש. סגירת המכסה למשך כחמש דקות יוצרת אפקט של ניקוי עצמי ששורף את שאריות המזון והופך אותן לאפר יבש.

לאחר מכן פתחו את המכסה והשתמשו במברשת פלדת אל חלד איכותית בזמן שהשומן עדיין רך וגמיש. פעולה זו מאפשרת ללכלוך להחליק מהמוטות במינימום לחץ ומאמץ פיזי מצדכם ובלי לגרום נזק מיותר לרשת.

כלל שני: תחזוקת המבערים ומפזרי הלהבה

יש להקפיד על ניקוי המבערים אחת לתקופה כדי למנוע סתימות ולוודא פיזור להבה אחיד. הוציאו את מפזרי הלהבה המשולשים שמעל המבערים ונקו אותם במים פושרים עם סבון כלים להסרת שכבות שומן עקשניות.

בדקו שפתחי המבערים אינם סתומים בשאריות מזון או פיח. במידה והם סתומים, נקו אותם עם מברשת ייעודית בתנועות מאוזנות נגד כיוון המבער, זאת כדי להרחיק את הלכלוך מפתחי הגז ולמנוע חסימות.

בנוסף, הקפידו לנקות את פנים הגריל משאריות מזון שרוף ורוקנו או החליפו את מגשית השומן באופן קבוע. פעולה זו מונעת ריחות לוואי והתלקחויות שומן מסוכנות בזמן העבודה.

כלל שלישי: שימוש בחומרים טבעיים וניקוי חיצוני

במקום להסתמך על כימיקלים חריפים שעלולים להשאיר שאריות רעילות, ניתן להשתמש בשיטת הבצל המוכרת. חתכו בצל לבן גדול לחצי ושפשפו את הצד השטוח על הרשתות החמות בעזרת מזלג צלייה ארוך להמסת השומן.

החומצות הטבעיות בבצל עוזרות לפרק את הלכלוך העקשן ויוצרות שכבת הגנה זמנית המונעת הידבקות. לניקוי חיצוני של גוף המכשיר, מטלית לחה עם מעט סבון כלים תספיק כדי להסיר נתזי שומן לפני שהם מתקשים על הציפוי.

כלל רביעי: כיסוי הגריל

חשוב מאוד לכסות את הגריל עם כיסוי מקורי המותאם בדיוק לדגם שלכם כדי להגן עליו בכל עונות השנה. הכיסוי שומר על הרכיבים האלקטרוניים ועל הנירוסטה מפני לחות וקרינת שמש ישירה.

בחורף כדאי להציב את המכשיר במקום מוגן מגשם ורוח ולוודא שיש ניקוז מים טוב בסביבתו. הקפדה על סביבה יבשה תמנע מצב שבו הגריל היקר שלכם עומד בתוך שלולית, דבר שעלול לגרום לנזקי חלודה וריקבון בבסיס.

שאלות ותשובות

האם חובה לנתק את הגז בכל ניקוי?

בניקוי שטחי של הרשתות לאחר האוכל אין צורך, אך בניקוי עמוק הכולל פירוק מבערים חובה לסגור את הברז ולנתק את הבלון.

איך שומרים על הגריל מפני חלודה?

בסיום הניקוי כשהרשת יבשה, מומלץ להעביר עליה נייר סופג עם מעט שמן בישול ליצירת שכבת מגן אטומה נגד נזקי מזג האוויר.



הניקוי לוקח כ-5 דקות בלבד אם מבצעים אותו מיד בסיום הארוחה, וחוסך המתנה מורטת עצבים של שעות ביום למחרת. הקפדה על הכללים הללו תבטיח שהגריל שלכם ימשיך לעבוד ביעילות וישמור על טעמם האיכותי של הנתחים. זכרו תמיד לעקוב אחר הוראות היצרן המדויקות כדי לשמור על שלמות המוצר וליהנות ממנו עוד שנים ארוכות.