אזהרה חמורה לקראת יום העצמאות: "עלול להיות מסוכן"

הוא נראה תמים אבל עלול לגרום לנזק קשה: אלו הכללים שישמרו על הילדים שלכם מפגיעה במהלך אירועי החג

מכון התקנים הישראלי מפרסם היום (שלישי) הודעת אזהרה לציבור לקראת חגיגות יום העצמאות, ומבהיר כי "ספריי השלג", הנחשב למוצר פופולרי בקרב בני נוער וילדים, עלול להיות מסוכן מאוד בשימוש לא נכון.

במכון מדגישים כי למרות המראה המשחקי, מדובר במוצר הדורש תשומת לב קפדנית להוראות הבטיחות כדי למנוע פציעות ופגיעות גופניות.

אלו כללי הבטיחות המצילים חיים:

הגבלת גיל: השימוש בספריי מיועד לבני 14 ומעלה בלבד.

הגנה על העיניים: חל איסור מוחלט לרסס את החומר לכיוון העיניים, שכן הדבר עלול לגרום לגירוי קשה ולנזק.

סכנת דליקה: יש להרחיק את המכלים מאש גלויה או מכל מקור חום אחר.

בדיקת הסימון: לפני הרכישה, חובה לוודא כי על המוצר מופיע סימון "נבדק" של מכון התקנים הישראלי.

במכון התקנים קוראים להורים ולחוגגים להקדיש דקה לקריאת הוראות הבטיחות המופיעות על גבי המוצר, ומזכירים כי הקפדה על הכללים הפשוטים הללו עשויה למנוע פגיעות מיותרות במהלך החג. "דקה של תשומת לב עכשיו - שומרת עליהם אחר כך", מסרו במכון.