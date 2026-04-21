בעקבות הערכת מצב: דובר צה"ל בהודעה לציבור

דובר צה"ל ופיקוד הדרום הודיע לפני זמן קצר כי בהתאם להערכת המצב המבצעית, יתאפשר מחר (ד'), יום העצמאות, מעבר מטיילים במסלולי טיול בדרום הארץ שהיו סגורים עד כה לציבור והוגדרו כשטח צבאי סגור.

עם זאת, בצה"ל מדגישים כי כוחות הביטחון ממשיכים להתאמן בשטחי האש בדרום ובצפון הארץ גם במהלך יום העצמאות. בשל כך, חלק משטחי האש בדרום יישארו סגורים לכניסת מטיילים, בעוד חלקם ייפתחו. רשימת השטחים המותרים והאסורים לכניסה, בצירוף לוחות הזמנים המדויקים, מפורסמים במפה ייעודית שהופצה.

חובת תיאום מראש

בצבא מבהירים כי כל הגעה לשטח צבאי מחייבת תיאום ואישור מראש מול הגורמים הרלוונטיים. כניסה לשטחים אלו ללא תיאום מסכנת באופן ממשי את ביטחון המטיילים בשל הפעילות הצבאית המתקיימת בהם.

כמו כן, הציבור מתבקש לגלות ערנות: מטיילים שנתקלים בנפל, בתחמושת או בכל חפץ חשוד אחר, נדרשים להתרחק מהמקום באופן מיידי ולדווח על כך למתא"ם (מרכז תיאום אימונים) פיקוד הדרום.

צה"ל קורא לציבור המטיילים להישמע להנחיות, לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך בביצוע משימותיהם המבצעיות והאימונים.