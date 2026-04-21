טראמפ מודיע: "לאיראן אין ברירה, יהיה הסכם מצוין"

הנשיא טראמפ התראיין לתקשורת בארה"ב והודיע כי למרות 'רעשים' מהצד האיראני, אין להם ברירה אלא להיכנע ולהסכים לעסקה עם וושינגטון

אחרי בוקר של הצהרות לוחמניות, הנשיא טראמפ חוזר לשדר אופטימיות, ומודיע כי הוא מאמין שהמשא ומתן בפקיסטן יסתיים בעסקה מצוינת.

"הם אמרו שהם לא ישלחו (צוות מו"מ) אמרתי שהם ישלו אותם, אין להם ברירה. אני חושב שנסיים את זה בהסכם נהדר, אני חושב שאין להם ברירה. השמדנו להם את הצי, את הצבא, את חיל האוויר. אחרים לא היו רוצים אבל אנחנו החלפנו את ההנהגה, החלפנו את המשטר. גם אם לא אמרנו, עשינו את זה".

"אני חושב שאנחנו בעמדת משא ומתן חזקה מאוד, לעשות את מה שנשיאים אחרים היו צריכים לעשות מזמן, במשך 47 שנים המשטר צמא הדם הזה שוחט אמריקאים, הרבה חיילים שלנו, 42 אלף מפגינים לאורך החודשים האחרונים, 42 אלף מפגינים חפים מפשע".

"אלה לא אנשים טובים שאנחנו מתנהלים איתם, אבל אנחנו מתנהלים איתם בהצלחה רבה".

בתפנית בראיון, כאשר נשאל הנשיא טראמפ מה הוא חוזה שיתרחש בסבירות הכי גבוה, הסביר טראמפ: "אני מצפה שנחדש את ההפצצות על איראן, אם לא יהיה סימן להסכם היום, אני מצפה שנגיע לזה, הצבא מת להיכנס בהם".

בנוסף בקשר לפגיעה במדינות המפרץ, והדיווחים על בקשת איחוד האמירויות להלוואה מיוחדת מארה"ב לשיקום הנזקים וחיזוק מערך ההגנה האווירית, הסביר טראמפ: "איחוד האמירויות הם בת ברית טובה שלנו. חשבנו שאיראן תשגר טילים לישראל אבל לא למדינות אחרות, והם שיגרו לאיחוד האמירויות ופגעו בהם קשה. אם אוכל לסייע להם פיננסית אז אעשה זאת".

מעבר לכך, הסביר הנשיא טראמפ בקשר לשיתוף הפעולה האזורי על בעלות ברית במפרץ, ושיבח את ישראל: "מדינות המפרץ וישראל היו נהדרות. ישראל היתה בת ברית נהדרת. אנחנו האח הגדול והם האח הקטן אבל הם היו אח קטן נהדר עבורנו".