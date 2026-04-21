רכב הותקף באבנים בבנימין: מילואימניק הגיב בירי לעבר הפורעים

רכב ישראלי ובו מספר אזרחים הותקף במטר אבנים כבד סמוך לכפר אל מועייר. חייל מילואים שהיה בין הנוסעים חש בסכנה ממשית לחייהם, פרק מהרכב ופתח בירי לעבר הפורעים במטרה לנטרל את האיום המיידי

סכנת חיים בדרכי בנימין: רכב ישראלי ובו מספר אזרחים הותקף היום (שלישי) במטר אבנים כבד סמוך לכפר אל מועייר. חייל מילואים שהיה בין הנוסעים חש בסכנה ממשית לחייהם, פרק מהרכב ופתח בירי לעבר הפורעים במטרה לנטרל את האיום המיידי. בעקבות התקרית התפתחה הפרת סדר אלימה במרחב, וכוחות צהל שהוזעקו לנקודה פעלו לפיזורה.





לפי טענות המגיעות מהשטח, מהירי נהרגו שני פלסטינים ונפצעו נוספים, כאשר האירוע נמצא כעת תחת תחקיר מבצעי של המפקדים.

התקרית החלה בשעות אחר הצהריים, כאשר הרכב הישראלי נע בציר הסמוך לכפר שבחטיבת בנימין. על פי הודעת דובר צהל, לעבר הרכב יודו אבנים באופן מסיבי שסיכן את יושביו באופן ישיר. חייל המילואים שנסע ברכב החליט להגיב באש לעבר החשודים במעשה בניסיון להדוף את התוקפים ולמנוע פגיעות בנפש בקרב נוסעי המכונית. מיד לאחר מכן דווח על התפתחות של מהומות במקום, שכללו עימותים בין תושבי הכפר לכוחות הביטחון.





עם הגעת כוחות צהל לנקודת האירוע, הם החלו לפעול לפיזור הפרת הסדר האלימה שהתגברה בעקבות הירי. החיילים השתמשו באמצעים שונים כדי להשיב את הסדר על כנו ולאפשר לגורמי המקצוע לבחון את זירת התקרית בבטחה. בצבא מאשרים כי מוכרת הטענה על שני הרוגים פלסטינים ועל פצועים נוספים כתוצאה מהירי שבוצע, אולם מדגישים כי כלל הפרטים נמצאים בבדיקה מעמיקה בשטח.

גורמי הביטחון מציינים כי האירוע מתוחקר בדרגים המבצעיים. כלל הממצאים שנאספים כעת בזירה יועברו בהמשך לגורמים המוסמכים לבחינה של נסיבות פתיחת האש ותגובת הכוחות שהגיעו לסייע. בצהל מבהירים כי ימשיכו לפעול בנחישות לשמירה על ביטחון הנוסעים בצירים ועל חופש התנועה, תוך בדיקת כל חריגה מהנהלים המקובלים במהלך האירוע.