ולנו יש פלאפל: המדריך למנות הדגל של המטבח הישראלי

אפשר לחגוג עצמאות עם "השילוש הקדוש" של אוכל הרחוב המקומי: השקשוקה הלוהטת, הפלאפל הירוק והסביח המשביע – כך תכינו את המנות שכולנו אוהבים, צעד אחר צעד

יום העצמאות הוא בדרך כלל היום שבו עשן המנגלים מכסה את שמי הארץ, אבל מי אמר שחגיגה ישראלית חייבת להסתכם רק בסטייק ופרגית? אם תשאלו את התייר הממוצע (או את הילדים שלכם בסוף יום גדוש בטיולים), הטעם האמיתי של ישראל נמצא בכלל בפיתה, בטחינה שנוזלת על הסנטר ובריח הממכר של טיגון חצילים.

השנה החלטנו לחזור למקורות. לאלו שרוצים לארח בלי הלחץ של הפחמים, או פשוט לגוון את שולחן החג במנות שכולנו גדלנו עליהן. הנה המדריך המלא להכנת "השילוש הישראלי הקדוש" – במטבח הביתי שלכם.

1. הכדורים הירוקים: פלאפל ביתי כמו בדוכן

רבים נרתעים מהכנת פלאפל בבית, אבל הסוד הוא פשוט: תשכחו מקופסאות השימורים.

המצרכים:

500 גרם חומוס יבש (שהושרו במים לפחות 12 שעות).

צרור ענק של פטרוזיליה וכוסברה.

5 שיני שום.

כפית כמון, מלח, וקצת סודה לשתייה (לאווריריות).

הסוד להצלחה: טוחנים את הכל במעבד מזון למרקם פירורי דק (לא משחה!). הטיגון חייב להיות בשמן עמוק וחם מאוד. ברגע שהכדור מקבל צבע שחום-זהב – הוא מוכן.

2. המלכה האדומה: שקשוקה של בוקר חג

השקשוקה היא המנה הכי "ביחד" שיש. מחבת אחת במרכז השולחן, חלות טריות מהמאפייה, וכולם טובלים.

המצרכים:

8-10 עגבניות בשלות מאוד, חתוכות לקוביות.

2 פלפלים אדומים וחריף אחד (למי שאוהב).

ראש שום כתוש.

כף גדושה של פפריקה מרוקאית בשמן.

הסוד להצלחה: בישול ארוך של הרוטב (ה"מטבוחה") לפני הוספת הביצים. אל תמהרו. כשהרוטב סמיך ועשיר, יוצרים גומות, שוברים פנימה את הביצים ומכסים לדקה-שתיים. החלמון חייב להישאר נוזלי – זה החוק.

3. עיראק פוגשת את רמת גן: סביח של גורמה

הסביח הוא הוכחה לכך ששאריות משבת (חצילים וביצים חומות) יכולות להפוך למנה הכי מבוקשת בעיר.

המצרכים:

חצילים פרוסים דק.

ביצים קשות (רצוי כאלו שהתבשלו לילה שלם).

תפוחי אדמה מבושלים.

טחינה סמיכה, עמבה וסלט קצוץ דק-דק.

הסוד להצלחה: הטיפול בחציל. המליחו את פרוסות החציל והניחו להן "להזיע" בשמש במשך חצי שעה לפני הטיגון. זה מונע מהם לספוג יותר מדי שמן והופך אותם לקריספיים במיוחד.