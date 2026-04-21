ביזיון יום הזיכרון: ערבים נעצרו בירושלים כשחגגו לצלילי מוזיקה

בשעה שמדינת ישראל מתייחדת עם זכר נופליה, שני תושבי מזרח ירושלים ואבו גוש בחרו לבזות את היום הקדוש בפרובוקציה מקוממת בלב הבירה. שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי משמר הגבול עצרו היום (שלישי) שני חשודים ערבים, בשנות העשרים והשלושים לחייהם, בחשד שפגעו באופן בוטה ברגשות הציבור והפרו את הסדר הציבורי.



האירוע התרחש בעיצומם של טקסי הזיכרון הרשמיים הנערכים בעיר, כאשר החשודים הפגינו גילויי שמחה וזלזול מופגן בזמן שהאומה כולה שרויה באבל כבד ובזמן שמשפחות שכולות רבות פוקדות את בתי העלמין.

המקרה המקומם החל להתפתח כאשר בשעות האחרונות התקבלו במוקד המשטרה מספר דיווחים על רכב השייך לעובד קבלן של עיריית ירושלים, ממנו בקעה מוזיקה בעוצמה גבוהה מאוד בשפה הערבית.



יושבי הרכב לא הסתפקו רק בהשמעת המוזיקה הרועשת אלא החלו לרקוד ולשרוק בתוך הרכב, תוך שהם מפגינים זלזול בוטה בטקסי הזיכרון המתרחשים בקרבת מקום ובאנשים שעמדו דום לזכר הנופלים. ההתנהגות החריגה והמבזה עוררה זעם רב בקרב הציבור שנכח במקום באותה עת ופנה לכוחות הביטחון.

עם קבלת הדיווחים המדויקים אודות זהות הרכב ומיקומו, פתחו כוחות המשטרה בסריקות נרחבות ומהירות ברחבי העיר כדי לאתר את המעורבים. תוך זמן קצר הצליחו השוטרים ולוחמי מגב לשים את ידם על הרכב שבו נסעו שני החשודים, ערבים בני 25 ו-31.



השניים נעצרו באופן מיידי בשטח והועברו לחקירה בתחנת המשטרה בחשד להתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור ופגיעה ברגשות דתיים ולאומיים ביום כה רגיש. המשטרה בודקת כעת האם מדובר בפעולה מתוכננת שנועדה להתסיס את השטח במהלך אירועי יום הזיכרון המאובטחים.

במשטרה ובמגב הבהירו כי הם רואים בחומרה כל ניסיון לפגוע ברגשות הציבור או להפר את הסדר, במיוחד במהלך אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.



פעילות האבטחה המוגברת בבירה תמשיך לאורך כל שעות היום והלילה, במטרה להבטיח את קיומם התקין והמכובד של טקסי הזיכרון ולאפשר לציבור הרחב להתייחד עם זכר החללים בשקט ובביטחון. שני החשודים נותרו במעצר וצפויים לעמוד בפני גורמי אכיפת החוק בהמשך היום, כאשר במקביל ייבחן המשך העסקתם בחוזה מול העירייה לאור האירוע החמור.