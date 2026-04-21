האב השכול השתלח ביצחק עמית: "אתה לא רצוי פה!"

האב השכול איציק בונצל, תקף בדבריו את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ואמר: "אתה לא רצוי פה!"

האב השכול איציק בונצל, תקף היום (שלישי) את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, על רקע יום הזיכרון. בנו עמית, נפל בקרב ברצועת עזה ב-2023.

בדבריו אמר בונצל האב: "אם אני אראה את האיש הזה מניח זר, הוא לא יניח זר פרחים אלא הוא יניח זר של קוצים שנגרר מהבניין הזה ברחובות ירושלים עד בית העלמין בהר הרצל.

עמית, הנשיא שמינה את עצמו, אתה לא רצוי בבית העלמין שלנו. מי שגורר משפחות שכולות בבית המשפט, רגלו לא יכולה לדרוך בקודש הקודשים".

ברקע אנשים עודדו אותו וחיזקו את טענתו. מנגד, ברשת קראו לו שלא לערבב שכול עם פוליטיקה וכי דבריו לא ראויים.