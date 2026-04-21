מבני עקיבא ועד עזה: ספיר עמר בשיר לזכר גיא נזרי ז"ל

הזמרת-יוצרת והמעבדת ספיר עמר מוציאה את הסינגל השלישי שלה, "מתגעגעת", כחלק מ-EP הבכורה "שתשוב" שנולד בעקבות מאורעות ה-7 באוקטובר. בעוד ששירים קודמים שלה נכתבו מתוך המילה הכתובה, הפעם הלחן הוא שהוביל את הרגש.

"איפה אתה?"

השיר נכתב כחודש לאחר פרוץ המלחמה, בתקופה של חוסר ודאות ופחד. עמר חוותה את הפרידה האישית מהאדם הקרוב אליה ביותר שיצא לשירות מילואים ארוך. "העוגן שלי לא היה שם ונשארתי עם השקט והחלל", היא מספרת על הרגעים שהובילו אותה לעלות לגג ביתה עם גיטרה ולזמזם מילה אחת בלבד: "מתגעגעת".

מהזמזום הזה נולד שיר שמאחד רגעים אישיים ופשוטים – השיחות לפני השינה, החום העוטף והגעגוע לקול מוכר בתוך מציאות של מלחמה וריחוק. אל העיבוד העדין הצטרף המוזיקאי אסף מוסקוביץ', ויחד עם עיבוד לרביעיית מיתרים שהוקלט ב"צוללת הצהובה", נוצרה בלדה נשית וחשופה המבקשת לתת קול למורכבות הרגשית של נשים בתקופה זו.

מוקדש לחיוך שמרפא את הנשמה

את השיר בחרה עמר להקדיש לזכרו של גיא יעקב נזרי ז"ל, שהדריך איתה יחד בתנועת "בני עקיבא". גיא נפטר לאחר שנפצע קשה בקרבות ברצועת עזה, כשנה לאחר תחילת המלחמה.

"גיא היה ידוע בחיוך שלו ובאופטימיות האינסופית למרות הקשיים", משתפת עמר. מתוך זיכרון החברות והעשייה המשותפת בתנועה, היא מקדישה לו את השורה: "לחיוך הזה, שמרפא את הנשמה".

עבור ספיר, היצירה היא כלי של ריפוי. "געגוע הוא לא רק חוסר", היא מסכמת, "הוא גם אהבה שנשארת, אהבה שממשיכה לחיות בתוכנו ולבנות מתוכה עולם ומלואו"