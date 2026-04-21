הרב אברהם סתיו תוקף: "זה חילול קדושת יום הזיכרון"

הרב אברהם סתיו יוצא בפוסט נוקב נגד היוזמה של השמאל: "הכאב שלהם, גם אם הוא טרגי, לא קשור אל הסיפור שלנו"

בעיצומו של יום הזיכרון, כשמדינת ישראל מתייחדת עם זכר נופליה, מתעורר מחדש הפולמוס סביב קיומו של "הטקס הישראלי-פלסטיני". הרב אברהם סתיו התייחס לסוגיה בפוסט נוקב, שבו הוא מבקש לחדד את מהות היום ולהסביר מדוע העירוב בין הכאבים מחטיא את המטרה הממלכתית והלאומית של יום הזיכרון.

לדברי הרב סתיו, ההשוואה הנפוצה ברשת בין הטקס המשותף לבין טקס דמיוני המפגיש בין נאצים לקורבנותיהם אינה מדוייקת ומחמיצה את העיקר. הנקודה המרכזית, לשיטתו, אינה רק העובדה שהפלסטינים הם אויבים, אלא שהם פשוט אינם חלק מהסיפור הספציפי שאותו עם ישראל מציין ביום הזה.

"הם מעולם לא היו חלק מהמסע"

"זהו יום זיכרון למחיר ששילמנו במסע המשותף להקמת בית יהודי בארץ ישראל", מסביר הרב סתיו. "הפלסטינים מעולם לא היו חלק מן המסע הזה. רובם גם התנגדו לו. לכן הכאב שלהם, גם אם הוא טרגי, לא קשור אל הסיפור שלנו".

הרב סתיו מדגיש כי אין מניעה להזכיר במועדים אחרים את הכאב המשותף על קורבנות המלחמות באשר הם, אך ליום הזיכרון הממלכתי יש תפקיד מוגדר וחד-משמעי: "מותר למדינה להקדיש יום זיכרון למי שהקריבו את חייהם עבור הקמתה. חובה עליה לעשות כן".

פגיעה במשמעות היום

בסיכום דבריו, יוצא הרב סתיו נגד הניסיון ליצור סימטריה של שכול ביום הקדוש הזה. לדבריו, הכללתם של אלו שמתו כתוצאה מהקמת המדינה – גם אם מדובר במוות מצער – בתוך יום הזיכרון הלאומי, פוגעת בליבת היום.

"מי שמזכיר יחד איתם אנשים שמתו באופן מצער אך אקראי כתוצאה מכך, מחלל את קדושת היום ואת משמעותו", דברי הרב סתיו.