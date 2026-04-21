מגיש ערוץ 14 תוהה: "הם ביקשו כבר סליחה?!"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, ציין את יום הזיכרון ושאל: "האם הם כבר ביקשו סליחה?"

מגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין, התייחס היום (שלישי) לציון יום הזיכרון, וכתב בתהיה: "‏ביום הזכרון הזה. ‏במיוחד ביום הזכרון הזה, ‏האם אנשי קפלן וארגוני המחאה שהשתתפו בפירוק הצבא. ‏בהפקרת המדינה. ‏בסיכון בטחונה. ‏רק בגלל פוליטיקה קטנה ילדותית ואגואיסטית. ‏ביקשו כבר סליחה?"

בדבריו רומז ריקלין להצהרת הסרבנות של טייסי חיל האוויר לפני ה-7 באוקטובר, והאיומים כי יפסיקו לשרת במילואים בעקבות הרפורמה המשפטית.

כזכור סוגיה זו עוררה סערה רבה, מחנה הימין זעם אז על ארגון "אחים לנשק" וקרא להדיח את כל הטייסים שטענו כי יסרבו פקודה.