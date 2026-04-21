נעה ארגמני: "רק בזכותו אני פה היום"

שורדת השבי נעה ארגמני, פרסמה פוסט מרגש בו שיתפה בתחושותיה: "רק בזכותו אני פה היום"

נעה ארגמני, שחולצה משבי חמאס במבצע "ארנון" פרסמה היום (שלישי) פוסט הוקרה וזיכרון מרגש ללוחם הימ"מ פקד ארנון זמורה ז"ל, מפקד הצוות שנפל במהלך הקרב על חילוצה.

"ארנון זמורה, המלאך השומר שלי, שרק בזכותו אני פה היום", פתחה ארגמני את דבריה. בטקסט היא מתארת את הקשר העמוק שחשה כלפי הלוחם שמעולם לא זכתה לפגוש פנים אל פנים בחייו, אך חבה לו את חירותה.

"אדם טהור של ערכים, של אמת"

ארגמני שיתפה כי מאז חזרתה מהשבי, היא מקדישה זמן רב ללמוד על דמותו של זמורה דרך שיחות עם קרוביו: "כמעט שנתיים עברו מאז החילוץ ומאז למדתי להכיר אותך כל כך טוב מהסביבה שלך. שמעתי כל כך הרבה סיפורים מהמשפחה והחברים".

עוד הוסיפה ארגמני על דמותו כפי שהצטיירה לנגד עיניה: "הבטחתי לכולם דבר אחד, אנחנו נמשיך ללכת בדרכך ונזכיר לעולם שאתה לא רק גיבור, אלא בן אדם טהור של ערכים, של אמת".

"כי במותו ציווה לנו את החיים"

לסיכום, התייחסה ארגמני לביטוי המוכר המקבל עבורה משמעות מצמררת וממשית בכל יום מחדש: "הביטוי 'כי במותו ציווה לנו את החיים' קיבל משמעות עוצמתית שתהיה שזורה בחיי לעד".

ארנון זמורה ז"ל, לוחם ימ"מ נערץ, הוביל את כוח הפריצה למבנה בו הוחזקה ארגמני בלב נוסייראת. פציעתו הקטלנית במהלך המבצע הביאה לשינוי שם המבצע ל"מבצע ארנון" על שמו, כאות הוקרה על גבורתו יוצאת הדופן שהביאה להשבתם של ארבעה חטופים לביתם.