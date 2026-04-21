צעקות לעבר נתניהו בהר הרצל: "חלקם מתו במנהרות!"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום (שלישי) בטקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה בהר הרצל, שם אמר כי "האובדן הכבד שלכם, הוא האובדן של כולנו. היגון העמוק שלכם, הוא היגון של כולנו. מכאוביי הגוף והנפש של הפצועים הם המכאובים של כולנו, ואנחנו מחויבים כעם וכמדינה להעניק לכם את מלוא הסיוע, את המלוא התמיכה ככל הניתן".

בהמשך התייחס נתניהו לחטופי טבח 7 באוקטובר, ולאחר שהתגאה כי "שחררנו את כל חטופינו", אחד ממשתפי הטקס צעק לעברו: "חלקם נהרגו במנהרות".