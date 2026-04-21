ישר מהמנהיג העליון: סרטון האיומים החדש של איראן לעולם

בזמן שהנשיא טראמפ מדבר כבר ימים על עסקה הנרקמת מאחורי הקלעים עם המשטר האיראני, משרד המנהיג העליון של איראן מפרסם סרטון דרישות ואיומים חדש לעולם

האיראנים לא מתחייבים למשא ומתן וחוזרים לטקטיקות כופר ואיומים, סרטון חדש שפורסם על פי האיראנים ממשרד המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, מתאר את היום שאחרי המלחמה והדרישות שאיראן מתכננת להציב לעולם ולארה"ב.

הסרטון, שפורסם לפני זמן קצר, ומורכב ככל הנראה ברובו מיצירות בינה מלאכותית בשילוב עם תיעודים ישנים מבסיסים איראניים תת קרקעיים, כולל איומים ודרישות ישירות מהעולם ליום שאחרי המלחמה.

ראשית, מודיעים האיראניים בתוקף "לא נוותר לפושעים שתקפו את ארצנו, נביא אותם לדין".

בנוסף, טוענים האיראניים בסרטון: "אמריקה הובסה, נדרוש פיצוי על כל נזק שנגרם לנו, כל דם שנשפך, כל פצצה שנפלה".

החלק החשוב ביותר בסרטון הוא התייחסות אל מיצרי הורמוז, שם האיראנים מתחייבים "מיצרי הורמוז נכנסו לשלב חדש, הניהול עבר אל ידיים איראניות".

מדובר בהקשחה, לפחות כלפי חוץ, של עמדת איראן לקראת סבב השיחות הבא, אם בכל זאת יצא לפועל, במיוחד לאור הצהרותיו האחרונות של טראמפ על כך שלא יקבל שום שליטה איראנית במיצרים.