מסילת חיים: האוצר הרוחני שהותיר עמיחי ונינו הי"ד

הוא נלחם בגבורה על עוטף עזה בשמחת תורה, אך לאחר נפילתו גילו בני משפחתו של עמיחי ונינו הי"ד עולם שלם של שירים פתגמים ופרשנות עמוקה ל"מסילת ישרים". אביו מני ונינו, מספר בראיון 'סרוגים על הבן שהקפיד על מפעל הנצחה שהפך מגדלור רוחני לדורות הבאים.

ביום הזיכרון תשפ"ו, הכאב על נפילת גיבורי המלחמה ההיא, שהחלה בטבח שמחת תורה, עדיין חי וכואב.

אחד מאותם גיבורים הוא עמיחי ונינו הי"ד, לוחם שחרף נפשו בהגנה על יישובי עוטף עזה מול מחבלי חמאס. אולם עבור משפחתו, הגבורה בשדה הקרב הייתה רק קומה אחת באישיותו הרב-גונית שנחשפה במלוא עצמתה דווקא לאחר מותו.

צפו בראיון המלא עם אביו של עמיחי, מנחם(מני) ונינו:

כבד את אביך ואת אמך

עמיחי הי"ד התגלה לאחר מותו כמשורר ותלמיד חכם מחונן ויעידו על כך מילותיו הייחודיות במכתב תודה לאמו רחל:

"מודה לה' על כל יום שזכיתי להיוולד לאימא כזאת מדהימה, ובמהלך היום אני חושב עלייך וישר מתמלא ברוח חדשה וטהורה ומתמלא כוחות. תודה רבה על המסירות נפש , שיהיה לנו הכי טוב בעולם. אוהב אותך מאוד! עמיחי".

בנוסף, משפחת דנינו הפיקה והפיצה חוברות רבות בשם "מסילת חיים"- פירוש על ספר המוסר "מסילת ישרים".

הפירוש הוא הערות אישיות ומחכימות של עמיחי הי"ד, שמתרגם את תורת המוסר העתיקה לשפת המעשה ומקרב את התכנים המוסריים מהעבר לחיים המודרניים בימינו.

הפירוש החדש בשפה שווה לכל נפש , מאפשר ללומדים רבים לחוות מחדש את הלימוד החשוב במסילת ישרים כספר חי ועכשווי. כך מדבר הספר "בגובה העיניים" של לומדי תורה ואוהבי הארץ בזכות פרשנותו הייחודית של עמיחי ונינו, שלא רק למד את הספר אלא "חי" אותו פשוטו כמשמעו.

עמיחי ששמו מביע את הקשר שלו לעם ישראל היה מוכן למסור את נפשו להגנת ארצו ועמו שלוש שנים מחייו.

"זה לא היה רק דיבורים. זו הייתה דרך חייו שחלחלה לכל מה שכתב ולכל מה שעשה", אומר האב מני דנינו, ומתקשה לעצור את דמעותיו.

המשפחה מקדישה את חייה להנצחת עמיחי בהפצת כתביו וקלפי השיח עם אמרותיו כחלופה לצוואתו הבלתי כתובה. "המטרה שלנו היא שהאור של עמיחי, החכמה שלו והמסילה שהוא התווה, ימשיכו לחיות בקרבנו", מסכם מני דנינו בדמעות, כמו נפרד שוב מבנו הלוחם עמיחי הי"ד.

יהי זכרו ברוך.