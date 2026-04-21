מי אתה סוכן המוסד מ'? כל הפרטים שניתן לחשוף

ראש המוסד דדי ברנע, חשף כי סוכן מוסד מ' נהרג מחות לגבולות ישראל - הנה כל מה שניצן לספר עליו

ראש המוסד דדי ברנע, נשא דברים היום (שלישי) בטקס יום הזיכרון בארגון וחשף כי סוכן מוסד נהרג בחו"ל.

בדבריו הוא אמר: "בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ׳, שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו. המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן".

כעת מתפרסמים פרטים נוספים על מותו. מדובר על איש מוסד שנפל לפני כמה שנים, עוד לפני מבצע "שאגת הארי".

מ' נהרג ב-2023 בתאונת שיט באיטליה, שהתרחשה בעקבות סירה שהתהפכה במזג אוויר סוער באגם מאג׳ורה. בן 50 היה בנופלו. בתאונה נספו 3 אנשים נוספים - בהם אנשי מודיעין איטלקי. העובדה שהסירה יצאה מהנמל חרף מזג האוויר הסוער, וכן זהות ההרוגים, העלתה סימני שאלה רבים על חשיבות הפגישה. ביחד עם מ׳ היו ישראלים נוספים, שלפי דיווחים באיטליה הוטסו לישראל במטוס מנהלים.





