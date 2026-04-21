"דמעות בגן עדן": עידו מלכה סופד לחברו הטוב שנפל

המוזיקאי עידו מלכה שיתף את עוקביו היום (שלישי) בטקסט חשוף ומרגש המוקדש לחברו הטוב, יואב, שנפל לפני כשנתיים במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה. יואב לא היה עבורו רק חבר, אלא הדמות שהכניסה את המוזיקה לחייו: "הבן אדם הראשון שלימד אותי איך להחזיק גיטרה," כתב מלכה, "האיש שהראה לי איך בצניעות וענווה אפשר להעריץ בן אדם".

מלכה משחזר בתיאור מצמרר את רגע הבשורה, שהגיע בדיוק כשחשב שהסכנה מאחוריו. בזמן שהוא יוצא מהלחימה בעזה, הבחין בעשן ובפצצות תאורה, מבלי לדעת שהן מסמנות את האסון הכבד שבו קיפחו את חייהם יואב ו-20 לוחמים נוספים. "הגעתי ללוויה ישר מהמילואים, עם המדים," הוא נזכר בכאב, ומתאר את המפגש הקשה עם משפחתו של יואב, שהיו תמיד סמל לשמחה ועבורו הפכו באותו רגע למראה של שכול בלתי נתפס.

הקשר בין השניים התנקז תמיד למוזיקה, ובמרכזו השיר "Tears in Heaven", אותו נהגו לנגן יחד. השיר, שנכתב במקור על אובדן, הפך עבור עידו למציאות כואבת. "אני מקווה שאתה גאה בדרך שלי במוזיקה ושטוב לך בגן עדן," סיכם מלכה את הפרידה מחברו, שממשיך ללוות אותו בכל צליל ובכל הופעה.