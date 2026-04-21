התקפלות מפוארת: בן גביר הודיע ליועמ"שית שיקדם את הקצינה

התקפל: השר בן גביר הודיע ליועמ"שית כי הוא מתכוון לחתום על דרגת ניצב משנה לקצינה רותי האוסליך

השר בן גביר הודיע היום (שלישי) ליועמ"שית כי הוא מתכוון לחתום על דרגת ניצב משנה לקצינה רותי האוסליך, זאת בהמשך להערות השופטת תמר בר אשר בדיון שהתקיים בביהמ"ש המחוזי ביום חמישי. כך דווח בכאן 11.

‏בן גביר פנה ליועמ"שית במכתב רשמי והודיע לה כי הוא מתכוון לאשר את הדרגה ובטרם יעשה זאת מבקש לקבל חוות דעת על נושאים שעלו בנוגע להתנהלותה.

‏המשנים ליועמ"שית גיל לימון ושרון אפק הודיעו לבן גביר כי הם רשמו את כוונתו לחתום על דרגת נצ"מ להאוסליך ולעמדתם אין בסיס לטענות שעלו בעתירה.

בסיומו של הדיון, ובעקבות הערות בית המשפט, קיבל עו"ד פטר את הצעת השופטת לפיה השר ישקול את החלטתו פעם נוספת. נקבע כי על השר למסור את תשובתו המעודכנת לבית המשפט עד ל-26 באפריל.



נזכיר כי בשבוע שעבר בית המשפט המחוזי דן בעתירתה של סנ"צ רותי האוסליך נגד איתמר בן גביר, בטענה כי קידומה לתפקיד בכיר במשטרת ישראל נמנע בשל עמדות שהשמיעה בעבר.

