"אני מתגעגע לשמחה ולקונדסות שלך": גיא זוארץ על אחיינו שנרצח בנובה

ביום הזיכרון, גיא זוארץ משתף בפוסט אישי על אחיינו עילי ברעם ז"ל שנרצח בטבח הנובה. במילים פשוטות וכואבות הוא נזכר בהומור, בשמחה ובקשר ביניהם - ומדבר על הגעגוע שלא מרפה

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, גם עבור המנחה והשחקן גיא זוארץ - מדובר ביום אישי וכואב במיוחד. זוארץ איבד את אחיינו, עילי ברעם ז"ל, שנרצח בטבח בפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר.

בפוסט שפרסם היום בחשבון האינסטגרם שלו, לצד תמונות משותפות של השניים, הוא שיתף בגעגוע שלא מרפה ובמילים שמצליחות לגעת בדיוק במקום הכי חשוף.

"כמה שאני מתגעגע אליך"

"עילי אהובי, כמה שאני מתגעגע אליך", כתב זוארץ, והמשיך לפרט את כל מה שנשאר מאחור - ומה שכבר לא יחזור. לשטויות שלך, להומור, לשמחה ללא גבולות, לשובבות, לקונדסות, לעומק שלך, לרגש. לשיחות על ההיא ועל ההיא, לשיחות על קריירה ועל הבחירות הנכונות".

גיא מספר על עילי כצעיר מלא חיים, מצחיק ורגיש - כזה שהיה שם בשבילו, ידע להרים לו וגם להגיד לו את האמת בפנים. כזה שלא נותן לך לשקוע, שמקליל ברגעים כבדים ופשוט רואה אותך באמת.

"תמיד ראית אותי - ואני אותך"

זוארץ לא מסתיר את הקשר הקרוב ביניהם: "לזה שאתה מקליל אותי ורואה אותי כשאני רציני מדי, כבד מדי, נוזף מדי - ולא נותן לעצמי לעוף. תמיד ראית, תמיד שיקפת לי אותי ואני אותך".

"לומדים לחיות לצד החסר"

את הפוסט הוא חותם בתחושות הקשות: "כל כך עצוב, כואב וחסר שאתה לא איתנו. והבור הזה, השחור - לא מתמלא. אנחנו פשוט לומדים לחיות לצידו".

ברגעים כאלה, בין טקסים וצפירות, הפוסטים האישיים מזכירים עד כמה האובדן הזה חי ונוכח - גם הרבה אחרי.