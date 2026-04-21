עוצמות של עוז קדושה: אלפים שרים בהר הרצל

עשרות אלפים הגיעו הבוקר, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשפ"ו, לבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.

השנה המשטרה צימצמה את חסימות הכבישים בטבעות המקיפות את הר הרצל והתנועה זרמה.

בזמן הצפירה דמם ההר לשתי דקות. עשרות אלפי אנשים, משפחות שכולות, בני משפחה, חברים, לוחמים, קצינים ועם ישראל - עמדו דוממים על קרקע שמסמלת יותר מכל מקום אחר את המחיר שמשלם עם ישראל על קיומו.

שירת 'ממקומך' בהר הרצל (נתן קון)

בין המצבות, ליד הקברים הטריים של חללי הלחימה האחרונה, ניצבו הורים, אחים, רעיות וילדים שגדלו בלי אב. הדממה לא הייתה ריקה, היא הייתה מלאה.

עם סיום הצפירה חלף מעל ההר מטס "המבנה החסר" בו 4 מטוסי קרב מסוג F-35 חולפים ואחד עוזב את המבנה כסמל לנופלים.

לאחר שעה קלה, מעגלי שירה נפתחו בין הקברים ולאורך השבילים, ומתוכם עלו שירי אמונה וקדושה שחיברו בין האבל לתקווה. אפשר היה לחוש את האמונה והזיקה העמוקה בין הקדושה הלאומית לזו הדתית. המשפחות השכולות לא נשארו לבד בין השורות, הקהל הגדול עטף אותן בשקט ובשיר.