ראש המוסד חושף: סוכן מוסד נפל במלחמה עם איראן

ראש המוסד, דדי ברנע, נשא דברים היום (שלישי) בטקס הזיכרון לחללי הארגון והתייחס לפעילות מבצעית במהלך מערכת "שאגת הארי"
בדבריו הוא אמר: "בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ׳, שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו. המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן".
בנאום שנשא בפני המשפחות השכולות, תיאר ברנע את תרומתו המכרעת של הסוכן מ׳ לביטחון ישראל במסגרת המאבק באיראן. לדבריו, מ' עמד בראש מבצעים שעיצבו את פני המערכה. ברנע ציין כי "פועלו של מ' התאפיין בשילוב של יצירתיות ותחבולה יחד עם שימוש בטכנולוגיה עילית. הצלחת המערכה נגד איראן הושפעה באופן משמעותי מפעולות אלו, שהיו רלוונטיות ומשמעותיות ביותר לביטחון המדינה". ״בזמן מערכת שאגת הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ׳״, אמר ברנע בנאומו. הוא הוסיף כי המחויבות להגן על הבית עוברת כ"חוט שאינו נקרע לעולם" מלוחמי תש"ח ועד ללוחמי המערכה הנוכחית שהחלה ב-7 באוקטובר. ברנע סיכם: ״מאז הקמת המדינה לפני 78 שנים, מלחמות ישראל מוכיחות כי מה שיכול להבטיח את קיומנו בארץ הוא רק כוח מגן ישראלי, נחוש ועוצמתי. בזכות מסירותם, גבורתם והקרבתם של הנופלים עם ישראל חי וקיים. יהי זכרם ברוך״.
תגובות