ראש המוסד חושף: סוכן מוסד נפל במלחמה עם איראן

ראש המוסד, דדי ברנע, נשא דברים היום (שלישי) בטקס הזיכרון לחללי הארגון והתייחס לפעילות מבצעית במהלך מערכת "שאגת הארי"



בדבריו הוא אמר: "בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ׳, שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו. המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן".