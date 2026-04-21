אושר כהן ביצע את "תרקדי" עם אחותה של הנרצחת מהנובה - והקהל נשבר

אושר כהן עלה לבמה עם תאיר, אחותה של סיגל איטח ז"ל שנרצחה בנובה, לביצוע טעון במיוחד של "תרקדי". זה היה רגע עוצמתי ומרגש שהצליח לרגש את הקהל ולהשאיר חותם.

אושר כהן ביצע את "תרקדי" בתוכנית "זוכרים, שרים ומספרים" בקשת 12, לצד תאיר - אחותה של סיגל איטח ז"ל, שנרצחה במיגונית בפסטיבל הנובה.

כבר בתחילת הביצוע היה ברור שמדובר ברגע טעון במיוחד. הנוכחות של תאיר על הבמה נתנה לשיר משמעות אחרת, הרבה יותר אישית וכואבת.

מי הייתה סיגל איטח ז"ל

סיגל איטח, בת 27 מבאר שבע, הגיעה לפסטיבל הנובה ב-7 באוקטובר. במהלך מתקפת הטרור ניסתה להימלט מהמקום, אך חזרה לאחור כדי לחפש חברה שנשארה מאחור. שתיהן נכנסו למיגונית - שם נרצחו לאחר שמחבלים ירו והשליכו רימונים.

בני משפחתה מתארים אותה כאדם דואג ומסור, מי שתמיד שמה את האחרים לפניה.

רגע שקשה להישאר אדישים אליו

לאורך הביצוע אפשר היה לראות את תאיר נשברת, בוכה ומתקשה לעצור את הדמעות. אושר כהן שר ברגש מורגש, והאווירה באולם הייתה שקטה ומרוכזת.

זה היה ביצוע עוצמתי, מרגש וחזק - כזה שמצליח לגעת בדיוק במקום הנכון. אושר כהן הצליח לרגש, והחיבור לרגע האישי שעל הבמה הורגש היטב גם בקהל.