טייס F-16 חושף: "שקלתי להקליט הודעת פרידה לאשתי ולילדים"

סגן אלוף במיל' ע', טייס של מטוס F-16, התראיין היום (שלישי) ברדיו 103fm ושיתף על התחושות, החששות והמחשבות במהלך הטיסות לאיראן ולבנון ב-40 ימי הלחימה.

הוא הודה והודה כי שקל להקליט הודעת פרידה מאשתו וארבעת ילדיו: "בסיבוב הקודם שקלתי האם לעשות הקלטה לכל ילד וילד ולאשתי כדי שיהיה להם משהו במהלך החיים, אם הם ירצו לשמוע עידוד או בוסט למזכרת, אבל החלטתי להיות מרוכז במשימה ולא לפעול רגשית. לפעמים אתה שם את זה בצד כדי לבצע את המשימה בצורה יותר חדה וטובה".

הוא תיאר את מורכבות המשימה: "החשש הוא מרכיב שיכול להיות דומיננטי, אבל מאחר שאתה כל הזמן בעשייה, אתה מודע למה שצריך לעשות, ומריץ את התרחישים קדימה. בגלל שאתה כל הזמן בעשייה, המחשבות האלה נשארות בצד ופוגשות אותך אחר כך".

ועדיין החשש מהפלת המטוס קיים. על כך אמר כי "אנחנו יודעים שחיל האוויר מאחורינו ושמפקד חיל האוויר דואג להחזיר אותנו הביתה בריאים ושלמים. זה נאמר לנו במפורש בשיחה - תומר עבר בסיס בסיס, הוא העביר את הערכתו והתפעמותו מהעשייה שלנו בשטח. הוא הבהיר לנו חד משמעית שהוא יחזיר אותנו הביתה בכל מה שיידרש, ואנחנו מכירים כמה המערכת מוכנה ודרוכה".